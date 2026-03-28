Índia está pintando estradas e rodovias de vermelho em áreas isoladas; entenda o motivo
Mudança curiosa em vias distantes chama atenção de motoristas e desperta curiosidade
Uma mudança incomum tem chamado a atenção de motoristas em regiões isoladas da Índia: trechos inteiros de rodovias passaram a exibir um tom vermelho intenso no asfalto.
Longe de ser apenas uma escolha estética, a medida integra um conjunto de ações voltadas à segurança viária e à preservação ambiental em áreas onde estradas cruzam habitats naturais.
A iniciativa foi implementada em pontos estratégicos do estado de Madhya Pradesh, especialmente ao longo da rodovia NH-45, que corta regiões de alta biodiversidade, como a Reserva de Tigres de Veerangana Durgavati.
Nessas áreas, a circulação frequente de animais silvestres sempre representou risco tanto para motoristas quanto para a fauna local, com registros recorrentes de atropelamentos.
De acordo com a Autoridade Nacional de Rodovias da Índia, o revestimento vermelho funciona como um alerta visual imediato, indicando ao condutor que ele está entrando em um trecho sensível.
A camada aplicada sobre o asfalto também provoca uma leve vibração ao ser atravessada pelos veículos, o que reforça o estímulo para redução de velocidade sem comprometer o conforto ou a estrutura da via.
A estratégia vai além da sinalização diferenciada. O projeto inclui a instalação de passagens subterrâneas que permitem a travessia segura dos animais, além de cercas que direcionam a fauna para esses pontos específicos.
Além disso, monitoramentos realizados com câmeras indicam que diversas espécies já utilizam essas estruturas, reduzindo significativamente o risco de colisões e tornando o modelo uma referência em engenharia rodoviária sustentável.
Confira mais detalhes:
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!