Índia está pintando estradas e rodovias de vermelho em áreas isoladas; entenda o motivo

Mudança curiosa em vias distantes chama atenção de motoristas e desperta curiosidade

Magno Oliver - 28 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / New India Junction)

Uma mudança incomum tem chamado a atenção de motoristas em regiões isoladas da Índia: trechos inteiros de rodovias passaram a exibir um tom vermelho intenso no asfalto.

Longe de ser apenas uma escolha estética, a medida integra um conjunto de ações voltadas à segurança viária e à preservação ambiental em áreas onde estradas cruzam habitats naturais.

A iniciativa foi implementada em pontos estratégicos do estado de Madhya Pradesh, especialmente ao longo da rodovia NH-45, que corta regiões de alta biodiversidade, como a Reserva de Tigres de Veerangana Durgavati.

Nessas áreas, a circulação frequente de animais silvestres sempre representou risco tanto para motoristas quanto para a fauna local, com registros recorrentes de atropelamentos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Rodovias da Índia, o revestimento vermelho funciona como um alerta visual imediato, indicando ao condutor que ele está entrando em um trecho sensível.

A camada aplicada sobre o asfalto também provoca uma leve vibração ao ser atravessada pelos veículos, o que reforça o estímulo para redução de velocidade sem comprometer o conforto ou a estrutura da via.

A estratégia vai além da sinalização diferenciada. O projeto inclui a instalação de passagens subterrâneas que permitem a travessia segura dos animais, além de cercas que direcionam a fauna para esses pontos específicos.

Além disso, monitoramentos realizados com câmeras indicam que diversas espécies já utilizam essas estruturas, reduzindo significativamente o risco de colisões e tornando o modelo uma referência em engenharia rodoviária sustentável.

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