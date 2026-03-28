Truque ideal para limpar e ajudar a reduzir riscos dos óculos com 2 produtos caseiros

Uma solução prática devolve nitidez às lentes em poucos minutos

Daniella Bruno - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Manter as lentes dos óculos limpas e sem riscos pode parecer difícil no dia a dia. No entanto, pequenos cuidados aliados a soluções simples fazem toda a diferença.

Com apenas dois produtos que você provavelmente já tem em casa, é possível melhorar a aparência das lentes de forma prática.

Além disso, esse truque não exige esforço excessivo e pode ser feito rapidamente. Ou seja, você economiza tempo e ainda prolonga a vida útil dos seus óculos.

Passo a passo para limpar e suavizar os riscos

Primeiramente, aplique um lápis de olho branco diretamente sobre os arranhados da lente. Esse passo ajuda a preencher visualmente os riscos, reduzindo sua aparência.

Em seguida, espalhe uma pequena quantidade de creme dental em ambos os lados das lentes. Logo depois, utilize um papel toalha para esfregar suavemente, fazendo movimentos circulares.

Durante esse processo, mantenha a leveza nos movimentos. Dessa forma, você evita danificar ainda mais a superfície. Continue esfregando por cerca de 3 minutos em cada lente para garantir um melhor resultado.

Na sequência, enxágue em água corrente para remover todo o excesso de produto. Por fim, seque cuidadosamente com papel toalha.

Como resultado, as lentes ficam mais limpas e com os riscos visualmente suavizados.

Por que esse truque funciona

Em primeiro lugar, o creme dental possui propriedades levemente abrasivas. Isso significa que ele ajuda a polir suavemente a superfície das lentes, reduzindo marcas superficiais.

Ao mesmo tempo, o lápis branco atua disfarçando os riscos, criando uma aparência mais uniforme. Dessa maneira, a combinação dos dois produtos melhora significativamente o aspecto visual dos óculos.

Além disso, o uso de movimentos circulares contribui para distribuir melhor o produto, potencializando o efeito de limpeza.

Portanto, ao aplicar esse método corretamente, você consegue recuperar a nitidez das lentes sem precisar de produtos caros.

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