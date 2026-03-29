6 itens que você guarda em casa e deve jogar fora o quanto antes

Alguns objetos comuns podem estar ocupando espaço — e até trazendo riscos — sem você perceber

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Acumular objetos em casa é mais comum do que parece. No entanto, manter itens sem utilidade não só ocupa espaço, como também compromete a organização e pode até afetar a saúde.

Por isso, revisar o que você guarda é essencial.

Além disso, muitos desses itens passam despercebidos no dia a dia. Ou seja, você continua guardando coisas que já não fazem sentido — e isso impacta diretamente seu ambiente.

Itens que você deve jogar fora o quanto antes

1. Medicamentos vencidos

Primeiramente, verifique sua caixa de remédios. Produtos fora da validade perdem a eficácia e ainda podem causar riscos à saúde. Portanto, descarte corretamente.

2. Revistas e jornais antigos

Em seguida, elimine papéis acumulados. Embora pareçam úteis, eles ocupam espaço desnecessário e raramente são reutilizados.

3. Cabos e eletrônicos quebrados

Logo depois, avalie gavetas e caixas. Fios antigos ou aparelhos sem funcionamento só aumentam a bagunça e dificilmente terão uso novamente.

4. Utensílios de cozinha danificados

Além disso, descarte itens rachados, enferrujados ou desgastados. Esses objetos podem acumular sujeira e até representar riscos no preparo de alimentos.

5. Tampas sem potes correspondentes

Na sequência, elimine peças soltas que não têm utilidade. Apesar de pequenas, elas se acumulam rapidamente e dificultam a organização.

6. Roupas e sapatos que você não usa mais

Por fim, revise seu guarda-roupa. Peças esquecidas ocupam espaço e podem ser doadas, ganhando uma nova utilidade.

Por que esse hábito transforma sua casa

Em primeiro lugar, ao eliminar excessos, você melhora a organização de forma imediata. Dessa maneira, tudo fica mais acessível e funcional.

Além disso, você reduz possíveis riscos à saúde, já que itens antigos ou danificados podem acumular sujeira ou perder sua função.

Por outro lado, esse processo também traz uma sensação de leveza. Afinal, ambientes mais organizados contribuem para uma rotina mais tranquila e produtiva.

Portanto, adotar o hábito de revisar e descartar regularmente esses itens faz toda a diferença — tanto no espaço quanto no seu bem-estar.

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