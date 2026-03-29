Onde assistir Anápolis x Tocantinópolis neste domingo (29) pela Copa Centro-Oeste

Galo da Comarca recebe o Tocantinópolis no Jonas Duarte pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, competição interna da Copa Verde

Gustavo de Souza - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Anápolis e Tocantinópolis voltam a se enfrentar neste domingo (29), pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, torneio que integra o novo formato da Copa Verde em 2026. A partida será disputada às 17h, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e chega cercada pela expectativa de recuperação do time goiano diante da torcida.

Ambos os times perseguem a primeira vitória no campeonato. O Galo da Comarca chega à partida com foco em se recuperar de sua estreia, onde foi derrotado fora de casa pelo vizinho Atlético-GO. O Verdão do Norte, por sua vez, ficou no empate sem gols com o Cuiabá.

O histórico entre os clubes é pequeno, mas não favorece o time anapolino.As equipes já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais, com um empate e uma vitória do clube tocantinense.

O último encontro também terminou melhor para o TEC: 2 a 0, em 27 de setembro de 2003, pela Série C do Campeonato Brasileiro, em Tocantinópolis.

Novo cenário da competição

A Copa Verde de 2026 passou a ter um formato inédito, com divisão entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste, cada uma com 12 clubes. Os campeões de cada bloco garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e, depois, disputam entre si o título geral da Copa Verde.

Onde assistir Anápolis x Tocantinópolis

Data: domingo, 29 de março de 2026

Horário: 17h

Local: estádio Jonas Duarte, em Anápolis

Onde assistir: não há transmissão oficial indicada pela CBF até o momento.

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