Resultado da Quina: aposta de Goiânia acerta todos os números e ganha mais de R$ 9 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta segunda-feira (30), com prêmio estimado em R$ 600 mil

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Números foram sorteados em sorteio ao vivo transmitido pela Caixa. (Imagem: Captura de tela/YouTube)

Uma aposta de Goiânia acertou os cinco números do sorteio da Quina realizado neste sábado (29) e levou sozinha o prêmio principal.

O bilhete simples foi registrado na Loteria Padrão, no Jardim Novo Mundo, e garantiu R$ 9.397.637,94 no concurso 6988.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram 03, 09, 12, 24 e 80.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas em diferentes faixas.

Em todo o Brasil, 134 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 3.644,07 cada. Já 8.051 apostas fizeram três acertos e levaram R$ 56,90, enquanto 142.277 apostas acertaram duas dezenas e ganharam R$ 3,21.

Em Goiás, seis apostas conseguiram quatro acertos e também foram premiadas.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta segunda-feira (30), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

Como resgatar o prêmio

Para resgatar valores superiores a R$ 2 mil, o pagamento deve ser feito exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal (CEF), mediante apresentação de documento de identidade com CPF e o comprovante da aposta premiada.

Valores a partir de R$ 10 mil são liberados em até dois dias úteis após a solicitação.

Já prêmios menores podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas próprias agências da Caixa.

Como jogar

Na Quina, o prêmio máximo é destinado a quem acerta cinco números, mas também há premiações para apostas com quatro, três ou dois acertos. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado, sempre às 21h.

As apostas custam a partir de R$ 3 e podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, em lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

O jogador pode escolher entre cinco e quinze números dentre os 80 disponíveis, além de optar pelas modalidades Surpresinha ou Teimosinha.

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