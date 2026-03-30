Paróquia São Francisco de Anápolis define data e horário da encenação da Paixão de Cristo

Preparativos e ensaios para a apresentação começaram meses antes do período da Semana Santa

Davi Galvão - 30 de março de 2026

Paróquia São Francisco de Assis, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A tradicional encenação da Paixão de Cristo da Paróquia São Francisco de Assis projeta reunir um público de 4 mil espectadores em Anápolis nesta sexta-feira (03).

O evento, que alcança a marca de duas décadas de história, mobiliza uma estrutura de grande porte no bairro Jundiaí para narrar os últimos momentos de Jesus Cristo.

Para viabilizar a produção de 2026, a organização escalou um elenco de 125 voluntários. O grupo divide-se entre 80 atores, 25 músicos e 20 bailarinos, formados majoritariamente por fiéis da própria paróquia e de comunidades vizinhas.

Os preparativos e ensaios para a apresentação começaram meses antes do período da Semana Santa.

A montagem deste ano ocupa o estacionamento da paróquia, situado na Avenida Dom Prudêncio. Para garantir o conforto e a visibilidade dos visitantes, a coordenação da Paróquia São Francisco confirmou a instalação de arquibancadas no espaço.

Quem deseja acompanhar os bastidores ou garantir um lugar antecipado poderá assistir ao ensaio geral, que será aberto ao público na quinta-feira (02), a partir das 20h. A apresentação oficial e definitiva ocorre no dia seguinte, sexta-feira (03), também às 20h.

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