Paróquia São Francisco de Anápolis define data e horário da encenação da Paixão de Cristo

Preparativos e ensaios para a apresentação começaram meses antes do período da Semana Santa

Davi Galvão Davi Galvão -
Paróquia São Francisco de Assis, em Anápolis. (Foto: Reprodução)
Paróquia São Francisco de Assis, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A tradicional encenação da Paixão de Cristo da Paróquia São Francisco de Assis projeta reunir um público de 4 mil espectadores em Anápolis nesta sexta-feira (03).

O evento, que alcança a marca de duas décadas de história, mobiliza uma estrutura de grande porte no bairro Jundiaí para narrar os últimos momentos de Jesus Cristo.

Para viabilizar a produção de 2026, a organização escalou um elenco de 125 voluntários. O grupo divide-se entre 80 atores, 25 músicos e 20 bailarinos, formados majoritariamente por fiéis da própria paróquia e de comunidades vizinhas.

Leia também

Os preparativos e ensaios para a apresentação começaram meses antes do período da Semana Santa.

A montagem deste ano ocupa o estacionamento da paróquia, situado na Avenida Dom Prudêncio. Para garantir o conforto e a visibilidade dos visitantes, a coordenação da Paróquia São Francisco confirmou a instalação de arquibancadas no espaço.

Quem deseja acompanhar os bastidores ou garantir um lugar antecipado poderá assistir ao ensaio geral, que será aberto ao público na quinta-feira (02), a partir das 20h. A apresentação oficial e definitiva ocorre no dia seguinte, sexta-feira (03), também às 20h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.