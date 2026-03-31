Segundo a psicologia, o que significa quando uma pessoa sempre fica quieta para evitar conflitos

Atitudes aparentemente simples podem esconder padrões profundos que afetam relações e decisões diárias

Magno Oliver - 31 de março de 2026

Emilly em Paris, disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

O hábito de permanecer em silêncio diante de conflitos é mais comum do que se imagina e, à primeira vista, pode parecer uma estratégia eficaz para preservar a harmonia nas relações.

No entanto, especialistas da área de Psicologia alertam que essa postura pode ter implicações importantes para a saúde emocional e o desenvolvimento pessoal, especialmente quando se torna um padrão recorrente.

De acordo com estudos e diretrizes da American Psychological Association, evitar conflitos por meio do silêncio pode funcionar como um mecanismo de defesa.

Essa atitude geralmente está associada ao medo de rejeição, insegurança ou experiências anteriores negativas, nas quais a expressão de sentimentos foi desencorajada ou resultou em consequências indesejadas.

Embora o silêncio possa reduzir tensões momentâneas, a longo prazo ele tende a gerar efeitos contrários. A ausência de comunicação clara favorece o acúmulo de emoções reprimidas, como frustração e ansiedade, além de dificultar a construção de relações saudáveis.

Especialistas destacam que a falta de posicionamento pode levar à sensação de invisibilidade e à diminuição da autoestima, criando um ciclo de insatisfação emocional.

Outro ponto relevante é o impacto físico desse comportamento. Pesquisas na área de saúde mental indicam que a repressão contínua de sentimentos pode se manifestar no corpo, contribuindo para sintomas como tensão muscular, fadiga e distúrbios digestivos.

Além disso, a evitação constante impede o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, como negociação, empatia e resolução de problemas.

Diante desse cenário, profissionais recomendam o desenvolvimento da chamada comunicação assertiva, que permite expressar opiniões e sentimentos de forma respeitosa e equilibrada.

O acompanhamento psicológico também pode ser fundamental para identificar as origens desse comportamento e construir estratégias mais saudáveis de enfrentamento.

Ao substituir o silêncio pela expressão consciente, é possível fortalecer relações e promover maior bem-estar emocional ao longo da vida.

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