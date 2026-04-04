Apresentador do SBT amplia fortuna no exterior e mantém mansão de R$ 9 milhões com estrutura de resort

Imóvel milionário em Orlando reúne nove quartos, piscina com jacuzzi e estrutura completa de lazer em condomínio fechado

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Longe dos estúdios e da rotina intensa da televisão, um dos apresentadores mais populares do país tem chamado atenção por um estilo de vida que vai além das telas. Além disso, entre compromissos profissionais e momentos em família, ele passou a dividir a rotina entre o Brasil e os Estados Unidos.

Nesse cenário, o comunicador mantém um imóvel avaliado em cerca de R$ 9 milhões. A propriedade fica em um condomínio fechado na região sul de Orlando, destino bastante procurado por turistas e celebridades brasileiras. Por isso, o local se destaca pela combinação de conforto, privacidade e lazer.

Mansão reúne estrutura digna de resort

A residência impressiona pelo tamanho e pela organização dos ambientes. Ao todo, são nove quartos, incluindo uma suíte máster, além de oito banheiros e um lavabo. Dessa forma, os espaços internos oferecem praticidade e convivência.

Além disso, a casa conta com salas amplas e uma cozinha gourmet equipada. Com isso, o imóvel se torna ideal para receber familiares e convidados durante as temporadas no exterior.

Na área externa, por sua vez, o destaque fica para os jardins bem cuidados e a área gourmet. Ao mesmo tempo, a piscina com jacuzzi reforça a proposta de transformar o espaço em um verdadeiro refúgio de descanso.

Além do imóvel em si, o condomínio também contribui para o alto padrão. Geralmente, esses espaços oferecem segurança reforçada, áreas esportivas e infraestrutura semelhante à de hotéis de luxo.

Por fim, o proprietário do imóvel é o apresentador Ratinho, um dos nomes mais conhecidos do SBT. Ao longo dos anos, ele expandiu seus negócios para áreas como comunicação, rádio e agronegócio. Assim, consolidou uma fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão.

Investimento estratégico e vida fora do Brasil

Outro fator que valoriza a propriedade é a localização. Afinal, Orlando concentra um dos mercados imobiliários mais aquecidos dos Estados Unidos. Além disso, a cidade fica próxima de parques temáticos famosos mundialmente.

Dessa maneira, a casa funciona não apenas como residência de temporada, mas também como um investimento estratégico. Inclusive, a compra foi feita de forma discreta, algo comum entre artistas que diversificam seus bens no exterior.

Portanto, a mansão em Orlando vai além do luxo. Ela representa uma estratégia que une qualidade de vida e expansão patrimonial fora do país.

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