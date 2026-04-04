Idoso mata companheira e neto com picareta e depois se enforca em Águas Lindas

Corpos foram encontrados por um familiar, também neto do suspeito, que acionou as autoridades

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Suspeita é de que idoso tenha matado as vítimas enquanto dormiam. (Foto: Reprodução)

Um idoso de 64 anos matou a esposa e o próprio neto a golpes de picareta nesta sexta-feira (03), em Águas Lindas de Goiás.

Após o crime, o agressor se enforcou ainda no local. Os corpos foram encontrados dentro da residência da família por outro neto do casal, que acionou a Polícia Militar (PM)

A principal suspeita até o momento é que o idoso tenha atacado as vítimas enquanto elas dormiam. A violência dos golpes foi tamanha que a esposa e o neto ficaram completamente desfigurados .

Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram os três já sem vida. A picareta utilizada no duplo homicídio estava próximo aos corpos, e o idoso foi localizado suspenso por uma corda.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram à residência, onde o médico responsável atestou os óbitos.

A Polícia Civil (PC) e a perícia técnica realizaram o isolamento da área para coletar evidências que ajudem a entender a motivação da tragédia.

Após os procedimentos periciais, o Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos. O caso segue sob investigação das autoridades locais para formalizar o inquérito sobre o homicídio seguido de suicídio.

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