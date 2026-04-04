“Macaca, feia, fedida”: mulher registra queixa por injúria racial e difamação contra vizinha em Goianésia

Vítima afirmou que desafeto tem a ver com ciúmes por conta de um antigo relacionamento

Davi Galvão Davi Galvão -
Polícia Civil de Goianésia. (Foto: Divulgação) racismo
Polícia Civil de Goianésia. (Foto: Divulgação)

Uma moradora de Goianésia procurou a delegacia neste sábado (04) de dezembro, para denunciar uma vizinha que estaria promovendo ataques sistemáticos contra sua família, utilizando ofensas racistas e acusações criminosas.

De acordo com o depoimento da vítima, a motivação dos ataques seria um antigo relacionamento de dois meses que o atual marido dela teve com a suspeita no passado.

Desde que o casal passou a morar na mesma vizinhança que a mulher, a rotina de agressões verbais tornou-se constante. A denunciante afirma que a vizinha costuma subir no muro da residência para gritar termos como “macaca”, “preta sebosa” e “preta fedida”, direcionando os xingamentos também aos filhos menores de idade da vítima.

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Além do teor racista das ofensas, a suspeita também teria afirmado que o casal trabalha com o tráfico de drogas e que são usuários de entorpecentes, fatos negados categoricamente pela vítima.

Em um relato ainda mais alarmante, a mulher denunciou que a vizinha já tentou atropelar sua filha de apenas quatro meses, que estava em um carrinho de bebê, e espalhou o boato de que o pai estaria cometendo abusos contra a outra filha da denunciante, de três anos.

O marido da vítima compareceu à unidade policial como testemunha e confirmou o histórico de perseguição. A moradora relatou às autoridades que a situação se tornou insuportável e que teme pela integridade física e moral de sua família.

Como a vítima afirmou que deseja representar criminalmente, o caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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