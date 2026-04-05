O truque para desentupir o vaso sanitário sem precisar chamar o técnico

Um método simples pode resolver o problema em minutos

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

Descarga de vaso sanitário. (Foto: Ilustração/Pexels)

Problemas domésticos fazem parte da rotina e, muitas vezes, surgem nos momentos mais inconvenientes.

Entre eles, o entupimento do vaso sanitário está entre os mais comuns — e também um dos mais desesperadores, principalmente quando não há ajuda profissional imediata disponível.

No entanto, algumas soluções simples podem resolver a situação de forma rápida e eficiente. Com técnicas acessíveis e itens que você já tem em casa, é possível evitar transtornos maiores.

É nesse contexto que ganha destaque o truque para desentupir o vaso sanitário sem precisar chamar o técnico.

O método do vácuo que resolve rapidamente

Antes de tudo, o chamado “truque do plástico filme” se destaca pela eficácia. Isso porque ele utiliza um princípio simples: a pressão do ar.

Primeiramente, você deve secar bem a borda do vaso sanitário. Esse passo é essencial, já que garante a vedação correta. Em seguida, cubra toda a abertura com várias camadas de plástico filme ou até mesmo um saco de lixo resistente.

Logo depois, reforce as laterais com fita adesiva, eliminando qualquer entrada de ar. Assim que tudo estiver bem vedado, feche a tampa e pressione o centro com as mãos ou sente-se levemente para criar pressão.

Nesse momento, ao dar a descarga, o plástico irá inflar como um balão. Então, empurre-o para baixo de forma firme e contínua. Como resultado, a pressão interna força a passagem da água e empurra o entupimento pelo encanamento.

Alternativas caseiras que também funcionam

Além do método do vácuo, existem outras soluções práticas que podem ajudar — principalmente se você não tiver plástico filme disponível.

Detergente + água quente

Primeiramente, despeje uma boa quantidade de detergente no vaso e aguarde cerca de 20 minutos. Em seguida, adicione um balde de água quente (mas não fervente). O detergente atua como lubrificante, enquanto a água ajuda a dissolver resíduos, facilitando a desobstrução.

Desentupidor improvisado com garrafa PET

Outra alternativa eficiente envolve o uso de uma garrafa PET. Basta cortar o fundo, encaixar um cabo no gargalo e utilizar como um desentupidor.

Dessa forma, você cria uma ferramenta de pressão mais potente, capaz de deslocar o bloqueio com mais facilidade.

Erros comuns que podem piorar o problema

Por outro lado, algumas práticas devem ser evitadas a todo custo. Isso porque, em vez de resolver, elas podem agravar a situação.

Em primeiro lugar, o uso excessivo de soda cáustica representa um risco tanto para a saúde quanto para a tubulação, podendo causar danos permanentes. Além disso, jogar água fervendo diretamente no vaso pode provocar rachaduras devido ao choque térmico.

Da mesma forma, utilizar objetos rígidos ou metálicos pode arranhar a porcelana ou até danificar o encanamento. Portanto, agir com cuidado é essencial.

Dica final para evitar transtornos maiores

Por fim, é importante agir com atenção durante o processo. Se a água não descer após a primeira tentativa, evite dar descarga novamente imediatamente.

Antes disso, verifique o nível da água. Caso contrário, você pode acabar causando um transbordamento e aumentando ainda mais o problema.

Soluções simples que evitam grandes dores de cabeça

Diante disso, fica claro que desentupir o vaso sanitário não precisa ser uma tarefa complicada ou cara. Com técnicas simples e bem aplicadas, é possível resolver o problema rapidamente e sem a necessidade de ajuda profissional.

Assim, conhecer esses métodos não só facilita o dia a dia, como também evita gastos desnecessários e situações desconfortáveis dentro de casa.

Veja como fazer no vídeo completo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Cecília Mauad| Receitas fáceis (@emcasacomcecilia)

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