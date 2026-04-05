Trabalhar até as 15h é normal neste país: vida pessoal é prioridade e Geração Z já sonha com semana de 4 dias

Modelo com menos horas de trabalho na Noruega impulsiona debate sobre semana de quatro dias e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/EpicExplorationsTV PT)

A ideia de trabalhar menos sem perder produtividade tem ganhado força no mundo — e um país europeu aparece como exemplo prático dessa mudança. Por lá, a rotina profissional já funciona de forma diferente do modelo tradicional adotado em grande parte do planeta.

Na Noruega, embora a legislação estabeleça uma jornada semanal de 40 horas, a realidade é outra. Em média, os trabalhadores cumprem cerca de 33 horas por semana e frequentemente deixam o trabalho por volta das 15h ou 16h, priorizando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Menos horas e mais qualidade de vida

Esse modelo tem levantado questionamentos importantes. Dados apontam a perda de 2,2 milhões de dias de trabalho por trimestre, sendo cerca de 25% relacionados ao esgotamento profissional e a problemas de saúde mental.

Além disso, 27% dos trabalhadores consideram deixar seus empregos para dedicar mais tempo à família e à vida pessoal — um sinal claro de insatisfação com jornadas extensas.

Semana de 4 dias ganha força

Diante desse cenário, a semana de quatro dias surge como alternativa viável. A proposta aposta em maior eficiência durante menos horas trabalhadas, sem comprometer os resultados.

A discussão tem atraído especialmente a Geração Z, que busca mais qualidade de vida e menos desgaste no trabalho. O modelo, já em teste em alguns contextos, começa a ganhar atenção global e pode influenciar mudanças em outros países.

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