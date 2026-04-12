5 livros essenciais que todo mundo deveria ler ao menos uma vez na vida, segundo bibliotecários
Clássicos da literatura ajudam a desenvolver pensamento crítico, ampliar repertório e compreender diferentes culturas
Escolher o próximo livro pode parecer simples, mas quando se trata de obras realmente marcantes, especialistas costumam apontar alguns títulos como indispensáveis.
Bibliotecários e estudiosos da literatura destacam que certos livros atravessam gerações justamente por seu impacto cultural e reflexivo.
Essas obras ajudam não apenas a desenvolver o hábito da leitura, mas também a ampliar a visão de mundo e o senso crítico.
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1. “1984”, de George Orwell
Um dos livros mais citados em listas essenciais, “1984” aborda temas como vigilância, manipulação da informação e autoritarismo.
A obra continua atual ao retratar uma sociedade controlada por um governo opressor, conceito que influenciou até expressões populares como “Big Brother”.
2. “Dom Casmurro”, de Machado de Assis
Clássico da literatura brasileira, o livro apresenta uma narrativa envolvente sobre ciúme, memória e interpretação dos fatos.
Além disso, é frequentemente indicado por especialistas por sua complexidade psicológica e estilo inovador.
3. “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski
Considerado um dos maiores romances da literatura mundial, a obra explora a mente humana, a culpa e as consequências das escolhas.
Por isso, é presença constante em listas de livros indispensáveis.
4. “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez
Esse clássico do realismo mágico apresenta a história da família Buendía ao longo de gerações.
Além disso, é amplamente recomendado por sua narrativa única e influência na literatura contemporânea.
5. “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes
Uma das obras mais importantes da história da literatura, “Dom Quixote” mistura humor, crítica social e reflexão sobre a realidade.
Assim, tornou-se um dos livros mais influentes já escritos.
Por que esses livros são considerados essenciais
Especialistas apontam alguns fatores em comum entre essas obras.
Entre eles:
- impacto cultural duradouro
- temas universais
- influência na literatura mundial
- capacidade de provocar reflexão
Além disso, essas leituras ajudam a desenvolver habilidades importantes, como interpretação, empatia e pensamento crítico.
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