Ex-modelo brasileira ameaça expor ‘sistema corrupto’ de Melania e chama Trump de ‘pedófilo’

"Vou destruir seu sistema corrupto, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida", escreveu a conta atribuída a Ungaro no X

Folhapress - 12 de abril de 2026

Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, negar qualquer relação com o abusador sexual Jeffrey Epstein na quinta-feira (9), um perfil no X atribuído à ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, 41, ameaçou “expor tudo” sobre ela e o presidente americano, Donald Trump –a quem chamou de “pedófilo”, ameaçando tomar medidas legais contra o casal.

“Vou destruir seu sistema corrupto, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Vou até o fim –não tenho medo. Talvez você devesse ter medo do que eu sei sobre quem você é e quem é o seu marido. Não tenho mais nada a perder na minha vida. […] Tome cuidado comigo”, escreveu a conta atribuída a Ungaro, da qual todos os posts foram apagados após as acusações.

Amanda Ungaro foi esposa de Paolo Zampolli, ex-agente de modelos e aliado de Trump que, segundo o jornal americano The New York Times, teria descoberto que a ex-mulher estava presa em Miami sob acusações de fraude e entrado em contato com David Venturella, alto funcionário do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), para denunciar que ela estava ilegalmente nos EUA.

Após a interferência do ex-marido italiano, que hoje é enviado especial de Trump para parcerias globais, Ungaro foi deportada em outubro de 2025. Ao New York Times, Zampolli negou ter pedido ao ICE qualquer favor relacionado a ela e disse ter conversado com Venturella para entender o caso.

O Departamento de Segurança Interna, responsável pelo ICE, emitiu nota afirmando que Ungaro foi deportada por estar com o visto vencido há muito tempo. “Qualquer sugestão de que ela foi presa e removida por razões políticas ou favoritismo é falsa.”

“Eu te conheço há 20 anos”, escreveu Ungaro nas publicações, se dirigindo a Melania.

“Você sabia que eu estava detida no ICE. Você esteve presente na minha vida –todos os anos no aniversário do meu filho, inclusive mandando o Serviço Secreto e sendo a primeira a parabenizá-lo, lá em 2016. Claramente havia algo errado, mas não faço parte de nenhuma missão maligna envolvendo crianças. Então o que você fez, Melania? Você tentou me envolver, mas falhou –porque eu tenho caráter”, acusou o perfil no X atribuído à ex-modelo.

O presidente americano e a primeira-dama eram amigos de Zampolli e Ungaro, de acordo com o jornal americano. Em nota, um porta-voz de Melania afirmou que ela “não tem conhecimento nem envolvimento nos assuntos pessoais de Zampolli e de Ungaro” e “não teve nenhum contato ou envolvimento” com o ICE.

A ex-modelo brasileira contou em entrevista ao jornal O Globo que viajou no avião de Jeffrey Epstein em 2002, aos 17 anos, ocasião em que teria visto cerca de 30 meninas que classificou de “bonitas e bem novinhas”, mas “mais parecidas com estudantes do que com modelos”, com o bilionário e sua então companheira, Ghislaine Maxwell.

O relacionamento com Zampolli começou pouco tempo depois da viagem e durou quase duas décadas. Hoje, ela acusa o italiano de abuso sexual e violência doméstica, e o ex-casal disputa a guarda do filho, um adolescente de 15 anos, na Justiça americana.

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