Morre Willian Araújo, que fez parte da formação inicial do Molejo, aos 60 anos

Araújo entrou no Molejo em 1988, quando a banda foi formada, participando da fase de maior sucesso do grupo

Folhapress - 12 de abril de 2026

Willian Araújo morreu aos 60 anos. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O músico Willian Araújo, integrante da primeira formação do grupo Molejo, morreu nesta sexta (10), aos 60 anos. A confirmação da morte foi feita pelo perfil oficial da banda nas redes sociais. A causa, no entanto, não foi revelada.

“Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão Willian Araújo.

Nossas condolências à sua família neste momento difícil. Agradecemos por ter feito parte da primeira formação do Molejo, em que sua voz e talento brilharam em nossos primeiros CDs, eternizando sucessos que marcaram a década de 1990”, diz a nota, publicada no Instagram. O corpo do artista foi velado neste sábado (11), na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Na publicação, fãs e amigos lamentaram a morte do músico. “Willian, seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido”, escreveu o cantor Péricles.

Araújo entrou no Molejo em 1988, quando a banda foi formada, participando da fase de maior sucesso do grupo. Nesse período inicial, foram lançados hits como “Cilada”, “Paparico” e “Dança da Vassoura”, canções que ajudaram a impulsionar a venda dos discos do Molejo. Em 1997, por exemplo, eles lançaram “Brincadeira de Criança”, álbum que se tornou um grande sucesso, vendendo mais de um milhão de cópias.

Em 2024, a banda já havia precisado lidar com luto após a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode. Ele enfrentava desde 2022 um câncer inguinal, com um tumor na região da virilha que atingira seus testículos.

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