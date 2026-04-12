O que significa quando um cachorro dorme de barriga para cima, segundo veterinários

Posição considerada vulnerável revela conforto, segurança e até ajuda na regulação da temperatura do pet

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Se você tem um cachorro, provavelmente já se deparou com ele dormindo nas posições mais curiosas. Entre elas, uma chama bastante atenção: quando o animal fica de barriga para cima, com as patas levantadas.

Apesar de parecer apenas uma cena engraçada, esse comportamento pode revelar muito sobre o bem-estar e o estado emocional do pet.

Sinal de confiança e segurança

Quando um cachorro dorme de barriga para cima, ele demonstra confiança no ambiente.

Isso acontece porque essa posição expõe áreas sensíveis do corpo, como a barriga e órgãos vitais.

Por isso, o animal só adota essa postura quando se sente seguro, tranquilo e livre de ameaças.

Indica relaxamento total

Além da segurança, essa posição também indica relaxamento profundo.

Nesse momento, o cachorro solta completamente os músculos e entra em um sono mais tranquilo.

Assim, é comum que ele permaneça imóvel por mais tempo nessa postura.

Ajuda a regular a temperatura

Outro fator importante envolve a temperatura corporal.

A barriga dos cães possui menos pelos. Por isso, ao deixá-la exposta, o animal facilita a troca de calor com o ambiente.

Dessa forma, a posição ajuda a refrescar o corpo, principalmente em dias mais quentes.

Cães mudam de posição com frequência

Estudos mostram que os cães não possuem uma posição fixa para dormir.

Eles costumam alternar posturas ao longo do descanso, buscando conforto e adaptação ao ambiente.

Assim, dormir de barriga para cima pode aparecer em diferentes momentos, dependendo do nível de relaxamento.

Outras posições e seus significados

Além dessa postura, outras posições também indicam estados diferentes.

Veja alguns exemplos:

de lado: indica conforto e relaxamento profundo

enrolado: sugere proteção e conservação de calor

cabeça apoiada nas patas: demonstra sono leve

de bruços: ajuda a resfriar o corpo rapidamente

Assim, observar essas variações ajuda a entender melhor o comportamento do pet.

O que observar no dia a dia

De modo geral, a posição de barriga para cima não representa problema.

Pelo contrário, ela costuma indicar que o cachorro está saudável e confortável.

No entanto, mudanças bruscas de comportamento devem ser observadas.

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