Correios prorrogam inscrições do Jovem Aprendiz com vagas para Goiânia, Anápolis, Aparecida e outros 19 municípios

Podem participar jovens de 14 a 21 anos completos na data da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio

Lara Duarte - 13 de abril de 2026

Correios. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Os Correios prorrogaram até o dia 22 de abril as inscrições para o Jovem Aprendiz 2026, ampliando a chance para jovens que buscam o primeiro emprego.

Em Goiás, o processo seletivo oferece vagas imediatas em Goiânia e cadastro reserva em diversos municípios, como Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Caldas Novas.

Ao todo, o edital prevê 548 vagas em todo o país, com parte delas reservada para ações afirmativas.

Em Goiás, são 10 vagas na capital, sendo seis para ampla concorrência e outras distribuídas entre cotas. Para as demais cidades do estado, o preenchimento ocorrerá por meio de cadastro reserva, conforme a necessidade dos Correios.

Podem participar jovens de 14 a 21 anos completos na data da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio.

No caso de candidatos menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita por um responsável legal, que precisa realizar cadastro prévio no site da estatal.

A seleção será feita com base em critérios socioeconômicos informados no momento da inscrição, priorizando candidatos em situação de vulnerabilidade social. As regras completas e a pontuação estão detalhadas no edital.

Os aprovados vão cumprir jornada de 20 horas semanais e receber salário proporcional às horas trabalhadas, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site dos Correios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!