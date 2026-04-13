Preso por furtar veículo elogia ação “de cinema” da PM após perseguição em Goiânia: ” tiro o chapéu”

Homem se surpreendeu com policiais saltando de helicóptero durante abordagem e disse nunca ter visto algo parecido

Davi Galvão - 13 de abril de 2026

Mesmo preso, homem ainda elogiou operação dos militares. (Foto: Redes Sociais)

Um homem detido por furtar um veículo em Goiânia confessou ter ficado impressionado com a agilidade do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) durante a captura.

Em um vídeo que circula nas redes sociais da unidade desde o último sábado (11), o suspeito relata o espanto ao presenciar os policiais saltando da aeronave diretamente para os muros de uma residência, comparando a estratégia militar a produções cinematográficas de Hollywood.

O flagrante ocorreu após o compartilhamento de informações estratégicas do Comando de Inteligência da Polícia Militar (PM).

Com o apoio da aeronave Falcão 5, a equipe localizou o paradeiro do automóvel furtado e realizou uma incursão vertical rápida para garantir a detenção dos envolvidos antes de qualquer reação.

Durante o registro da ocorrência, o suspeito não poupou adjetivos para descrever a performance dos militares. Visivelmente atônito com a logística da abordagem, ele chegou a declarar que a eficiência da equipe o inspirou.

“Vocês pulou do helicóptero em cima do muro, uai. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não. Nunca tinha visto não, tiro o chapéu procêis. Se um dia eu tiver oportunidade de ser um cara igual vocês eu quero ser. Eu vi você pulando de riba do muro. Do helicóptero você pulou em riba do muro e aí você pulou no chão? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, só em filme. Meus parabéns pro senhor, ceis são fod# pra caral#o.”

Ao todo, a PM prendeu três pessoas e recuperou o veículo furtado. Os suspeitos e o automóvel foram levados para a Central de Flagrantes para a formalização do boletim e os procedimentos judiciais cabíveis.

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