Vizinho de Madonna e Spielberg: mansão de Pelé em NY com 315 m² é vendida por milhões após 40 anos

Mansão de Pelé nos Hamptons tinha 315 m², seis quartos e foi vendida por milhões após quase 40 anos com o Rei do Futebol

Gabriel Dias - 14 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/Celeb Realty)

Muito além dos gramados, Pelé também construiu uma trajetória marcada por conquistas fora do futebol — e isso inclui um luxuoso refúgio nos Estados Unidos.

Localizada nos prestigiados Hamptons, em Nova York, a mansão do Rei do Futebol chama atenção não só pelo valor milionário, mas também pela exclusividade da região.

O imóvel foi adquirido em 1979, pouco tempo após a aposentadoria do jogador, e permaneceu sob sua posse por quase quatro décadas.

Apenas em 2018, já com a saúde debilitada, Pelé decidiu vender a propriedade por cerca de US$ 2,85 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 15 milhões.

Um refúgio de luxo com mais de 300 m²

Com cerca de 315 metros quadrados, a mansão oferecia conforto e sofisticação em cada detalhe. O espaço contava com seis quartos e sete banheiros, além de ambientes amplos, como sala com pé-direito duplo, sala de jantar e uma cozinha modernizada.

A estrutura ainda incluía áreas voltadas ao lazer e à convivência, como sala de televisão, escritório, espaço de comunicação e até um parque infantil.

Um dos destaques era o deck que percorria toda a extensão da casa nos dois andares, conectando as suítes e ampliando a área de convivência.

A propriedade funcionava como um retiro de verão, sendo frequentemente utilizada por Pelé e seus familiares em momentos de descanso.

Localização privilegiada entre celebridades

Situada nos Hamptons, região conhecida por abrigar algumas das residências mais luxuosas dos Estados Unidos, a mansão estava próxima à Clearwater Beach e oferecia fácil acesso ao mar.

A área é tradicionalmente frequentada por celebridades e empresários de alto padrão. Entre os nomes associados à região estão Madonna, Steven Spielberg, Lady Gaga e membros da família Kardashian.

Na parte externa, o imóvel contava com piscina, chuveiro ao ar livre e amplos espaços abertos, reforçando o clima de tranquilidade e exclusividade.

Além do luxo, a casa também tinha valor afetivo. Duas filhas de Pelé viviam na cidade, o que fazia da mansão um importante ponto de encontro familiar ao longo dos anos.

Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo, deixando não apenas um legado histórico no futebol, mas também histórias marcantes fora dele — como a da mansão que, por décadas, foi seu refúgio nos Estados Unidos.

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