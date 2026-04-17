O fenômeno natural que intriga até astronautas: Delta de Okavango espalha por 15 mil km² formando canais e áreas alagadas no meio do deserto

Em uma das paisagens mais secas da África, um sistema natural desafia o óbvio e cria um cenário difícil de esquecer até visto do espaço

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Existem lugares na Terra que parecem contrariar a lógica mais básica da natureza. O Delta do Okavango é um deles, ao surgir como um imenso sistema de água, ilhas e canais em plena região desértica.

Localizado em Botsuana, o fenômeno impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela forma como redesenha o terreno e cria uma paisagem que foge completamente do esperado.

Em vez de seguir rumo ao oceano, a água se espalha pelo interior e termina na própria Bacia do Kalahari, onde é absorvida pelo solo ou evaporada.

Um delta que não termina no mar

O Okavango chama atenção justamente por funcionar de maneira diferente da maioria dos deltas conhecidos.

Enquanto muitos desembocam no oceano, ele perde força no interior do continente, espalhando água por uma enorme área e formando lagoas, canais sinuosos e extensas zonas alagadas.

Esse comportamento faz com que o local pareça ainda mais raro.

Em meio ao ambiente seco do Kalahari, a presença de tanta água cria um contraste visual impressionante, daqueles que parecem improváveis até para quem observa do espaço.

Paisagem muda e abriga rica biodiversidade

Ao longo do ciclo das cheias, a área inundada pode alcançar cerca de 15 mil km². Com isso, o delta ganha novos desenhos, altera caminhos de água e transforma a paisagem em um mosaico natural de grande beleza.

Além do impacto visual, o local também se destaca pela importância ecológica.

A combinação entre água, vegetação e áreas sazonalmente inundadas cria habitat para várias espécies e ajuda a transformar o Okavango em um dos tesouros naturais mais fascinantes da África.

No fim das contas, o que mais impressiona no Delta do Okavango é justamente essa mistura de escala, contraste e funcionamento incomum.

Em um mundo cada vez mais explorado, ele continua sendo um daqueles fenômenos capazes de causar espanto real.

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