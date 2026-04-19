O segredo do irmão mais velho: cuidar dos pequenos desenvolve a chamada “empatia avançada”

Assumir pequenas responsabilidades dentro de casa pode transformar profundamente a forma como uma criança sente, pensa e se relaciona com o mundo

Daniella Bruno - 19 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

As relações familiares exercem um papel fundamental na formação emocional das crianças. Nesse contexto, o contato diário com irmãos mais novos pode ir além da convivência comum e se transformar em uma experiência importante para o desenvolvimento socioemocional.

Segundo especialistas, crianças que ajudam a cuidar de irmãos — mesmo que de forma leve e supervisionada — tendem a desenvolver a chamada empatia avançada. Trata-se de uma habilidade que envolve não apenas entender o que o outro sente, mas também antecipar necessidades e agir com equilíbrio.

Como o cuidado impacta o desenvolvimento

Na prática, cuidar de alguém mais novo exige atenção constante. A criança observa comportamentos, interpreta emoções e precisa reagir a diferentes situações. Com isso, aprende a controlar impulsos e agir com mais calma, o que favorece a maturidade emocional.

Além disso, esse convívio fortalece o senso de responsabilidade e o altruísmo. Aos poucos, o bem-estar do outro passa a ser considerado, o que contribui para a construção de relações mais saudáveis.

Outro ponto importante é o desenvolvimento do autocontrole. Ao lidar com frustrações, cansaço ou impaciência, a criança aprende a regular as próprias emoções — uma habilidade essencial para a vida adulta.

Reflexos no futuro

Com o passar do tempo, essas competências deixam de ser apenas comportamentos da infância e se tornam diferenciais importantes. Pessoas mais empáticas tendem a se comunicar melhor, resolver conflitos com mais facilidade e se destacar em ambientes profissionais, especialmente em funções que exigem liderança.

Equilíbrio é essencial

Apesar dos benefícios, especialistas alertam para a importância do equilíbrio. Quando o cuidado é excessivo e a criança assume responsabilidades além do esperado, pode ocorrer sobrecarga emocional.

Por isso, o ideal é que essa participação aconteça de forma leve, educativa e sempre com supervisão, evitando que a criança substitua o papel dos pais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!