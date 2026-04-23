Especialistas concordam: este é o produto ideal para usar no banheiro e eliminar mau cheiro

Solução simples, barata e quase sempre esquecida pode mudar o ambiente sem exigir grandes esforços na rotina de limpeza

Layne Brito - 23 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Grazi Schweter)

Poucas situações incomodam tanto dentro de casa quanto entrar no banheiro e sentir um odor desagradável, mesmo depois da faxina. O problema, que costuma ser associado apenas à falta de limpeza, muitas vezes persiste por detalhes do dia a dia e leva muita gente a investir em aromatizantes, sprays e misturas improvisadas que nem sempre resolvem de verdade.

Mas uma alternativa discreta, acessível e fácil de aplicar vem ganhando espaço justamente por atuar de forma mais eficiente no ambiente.

Em vez de apenas mascarar o cheiro por alguns minutos, a proposta é apostar em um produto que ajuda a neutralizar o odor e ainda pode colaborar com a manutenção da limpeza no espaço mais úmido da casa.

A ideia chama atenção porque não exige mudanças radicais na rotina.

Basta posicionar o item de forma estratégica no banheiro para que ele comece a agir aos poucos, absorvendo maus odores e deixando o ambiente com sensação mais agradável.

O truque também agrada quem prefere soluções práticas e econômicas, sem depender de produtos caros ou excesso de perfume.

O produto apontado como aliado nessa tarefa é o bicarbonato de sódio.

Conhecido por seu uso em diversas tarefas domésticas, ele se destaca pela capacidade de ajudar na neutralização dos cheiros, funcionando como uma alternativa simples para manter o banheiro mais fresco ao longo do dia.

Na prática, uma das formas mais comuns de uso é colocar uma pequena porção do bicarbonato em um recipiente aberto e deixá-lo em um canto do banheiro.

Para quem deseja reforçar a sensação de frescor, também é possível acrescentar algumas gotas de essência ou óleo perfumado.

Outra opção é aplicar o produto no fundo da lixeira ou utilizá-lo durante a limpeza de superfícies, ampliando o efeito no ambiente.

Além da praticidade, o método chama atenção por combinar baixo custo e versatilidade.

Isso faz com que o bicarbonato apareça como uma escolha útil para quem busca uma solução simples, funcional e fácil de incluir na rotina da casa, especialmente em espaços que exigem cuidado constante com ventilação e higiene.

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