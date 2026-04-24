Michael Jackson é acusado de abuso sexual por família que o defendeu no passado

Parte dos irmãos diz, ao jornal The New York Times, que levou anos para concluir que foram, sim, estuprados

Folhapress - 24 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Quatro irmãos que foram próximos de Michael Jackson durante a infância afirmam terem sofrido abuso sexual e processam seu espólio após passarem anos defendendo o músico de outras acusações do tipo. Eles são filhos de antigos amigos do artista.

Parte dos irmãos – Dominic, Aldo, Marie Nicole e Eddie Cascio – diz, ao jornal The New York Times, que levou anos para concluir que foram, sim, estuprados por Michael Jackson. Outros dizem que compreenderam cedo os abusos, mas que se sentiam intimidados para comentar o assunto, mesmo entre eles.

A reportagem foi publicada nesta sexta-feira (24), dia da estreia americana de “Michael”, cinebiografia do cantor que vem causando polêmica justamente por não abordar as acusações de abuso contra o cantor ao longo dos anos.

Há ainda um quinto irmão, que não pôde se juntar aos outros por motivos judiciais, diz o The New York Times. O cantor pop se aproximou de seus pais, Dominic e Connie, por frequentar um hotel em Manhattan gerenciado pela família.

Marty Singer, advogado do espólio do artista, disse ao jornal americano que o processo é uma tentativa desesperada de extorsão. A família Cascio estaria pedindo milhões no processo ao qual o The New York Times teve acesso.

A defesa de Michal chama a atenção para o fato de a família ter defendido o músico de acusações do tipo por mais de 25 anos os irmãos disseram nunca terem vivido nenhum abuso em uma entrevista a Oprah Winfrey, em 2010, um ano após a morte do cantor.

Em 2020, porém, os irmãos procuraram o espólio de Michael para dizer que haviam sofrido abuso sexual. A família do cantor, então, firmou um acordo com os Cascio, que receberam cerca de cerca de US$ 16 milhões, cerca de R$ 80 milhões, ao longo dos últimos cinco anos. As acusações permaneceram em sigilo durante o período.

Mas os pagamentos foram interrompidos no ano passado, quando os irmãos pediram uma indenização maior. A briga, então, foi parar na Justiça.

Aldo, um dos irmãos, diz que Michael fez sexo oral nele quando ele tinha sete anos. Hoje, aos 35, o homem afirma que os abusos seguiram por anos. Quando o cantor queria fazer sexo, pedia às crianças que fossem com ele para um dos parques da Disney nos Estados Unidos, segundo Aldo.

Sua irmã Marie Nicole Porte, hoje aos 37, diz que tinha 12 anos quando foi abusada pelo artista pela primeira vez. Dominic, de 39, afirma que Michael pedia para eles chuparem seus mamilos enquanto ele se masturbava.

Documentos judiciais obtidos pelo The New York Times afirmam que os abusos aconteceram em vários locais, inclusive na casa do cantor. Quando os pais perguntavam sobre Michael, os irmãos negavam que algo de errado tivesse ocorrido. O casal não quis comentar o caso.

O filme “Michael”, produzido com anuência de parte da família, narra a vida e os feitos do cantor até 1988, e por isso não aparecem em tela as acusações de pedofilia a primeira veio em 1993. Há expectativa de que um segundo filme seja feito.

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