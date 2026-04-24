Ministro diz que exploração de terras raras pelo Governo de Goiás não se sustenta e dispara: “a lei é inconstitucional”

Declaração acontece logo após deputados do PSOL pedirem pela anulação da venda da mineradora Serra Verde a uma empresa estadunidense

Natália Sezil - 24 de abril de 2026

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, declarou que a exploração de terras raras por parte do Governo de Goiás não se sustenta. Afirmou, ainda, que a regulamentação do tema é urgente, mas que a lei aprovada no estado é inconstitucional.

A fala ocorreu durante participação no programa “Bom dia, Ministro”, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), na manhã desta sexta-feira (24).

O discurso acontece no contexto da compra da mineradora Serra Verde pela estadunidense USA Rare Earth, anunciada na última segunda-feira (20).

Situada em Minaçu, no Norte goiano, a empresa opera a única mina de argilas iônicas ativa do Brasil. Também é a única produtora, fora da Ásia, de quatro elementos críticos, posicionando o estado em um papel essencial nacional e internacionalmente.

A comercialização, avaliada em US$ 2,8 bilhões (aproximadamente R$ 14 bilhões), ainda causa dúvidas ao setor. Para o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), agora pré-candidato à Presidência, trata-se de motivo para celebrar.

Isso porque Caiado assinou um memorando de entendimento com o governo dos Estados Unidos em março deste ano, alegando o fortalecimento da cooperação bilateral entre Goiás e o país norte-americano. O documento autoriza a pesquisa e o desenvolvimento conjuntos, além da facilitação de investimentos para exploração das terras raras.

Questionado sobre o assunto, Elias Rosa destacou que a exploração desses minerais críticos já vem sendo discutida na cúpula federal, e disse que especialistas têm sido ouvidos pelo presidente Lula (PT).

Para ele, a regulamentação do tema é urgente. “Acho que precisa ter regras sobre isso”, afirmou. “Temos ainda muita desinformação”. Continuou, abordando os minerais: “alguém pode ter direito de exploração, mas não pode levar para casa”.

Na sequência, o ministro frisou que a competência para regular minerais é da União, já que, pela Constituição Federal, é ela quem tem direito ao subsolo do país. Nesse sentido, exemplificou o caso do urânio, cuja exploração só pode ser realizada sob autorização federal.

“Não vou duvidar da boa intenção”, começou. Mas apontou: “do ponto de vista constitucional, ela não se sustenta, do ponto de vista jurídico não se sustenta. Diria que não vai trazer nenhuma obrigação. É um tipo de acordo que é muito mais um memorando sem nenhum comprometimento, sem nenhuma sanção”.

Elias Rosa declarou, ao vivo: “a lei é inconstitucional ou passível de declaração de inconstitucionalidade”, dizendo que as ações a partir dessa legislação são válidas, mas é preciso saber que “há um vício de inconstitucionalidade na lei”.

Qual é essa legislação?

No programa, o ministro do Desenvolvimento se referiu à Lei nº 23.597/25, que instituiu a Autoridade Estadual de Minerais Críticos do Estado de Goiás (Amic-GO) e criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais Críticos (FEDMC), em 27 de agosto de 2025.

Aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), a Amic-GO tem como premissa assessorar o governador na formulação de políticas públicas relacionadas aos minerais críticos existentes no estado.

Nessa definição, entram as terras raras, nióbio, níquel, cobre, titânio, fosfato, remineralizadores de solo e os agrominerais.

A Amic-GO é presidida pelo próprio governador, prevê como objetivo “posicionar o Estado de Goiás como referência nacional e global na produção responsável e estratégica dos minerais críticos”.

Tem como competência “prestar apoio técnico, administrativo e logístico ao Governador do Estado em negociações internacionais relacionadas aos minerais críticos”. O documento não menciona a União em nenhum momento.

Venda de mineradora pode ser cancelada

É possível que a negociação entre a Serra Verde e a USA Rare Earth seja cancelada, após deputados federais do PSOL acionarem a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a anulação da venda.

A representação, que partiu de Sâmia Bomfim, Fernanda Melchionna e Glauber Braga nesta quinta-feira (23), solicita que o órgão apure a conduta do governo estadual no processo de transação da empresa.

O principal argumento da bancada foca na soberania sobre recursos minerais estratégicos, defendendo que uma investigação rigorosa é indispensável para saber se as normas regulatórias foram cumpridas.

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