Quanto ganha um frentista no Ipiranga, Shell e BR? Confira o valor com adicional em 2026

Expectativas crescem em torno das cifras que sustentam as bombas de todo país

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

Caminhão abastecendo em posto de combustível. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A remuneração dos profissionais que operam em postos de grandes redes, como Ipiranga, Shell e Petrobras (Vibra), segue diretrizes estabelecidas por convenções coletivas estaduais.

Em 2026, as negociações lideradas pela Fenepospetro e sindicatos regionais garantiram que o piso salarial acompanhasse a inflação, assegurando o poder de compra.

A composição do rendimento é estruturada pelo vencimento base somado, obrigatoriamente, ao adicional de periculosidade. Este benefício, previsto no Artigo 193 da CLT, garante um acréscimo de 30% sobre o salário devido ao contato direto com agentes inflamáveis no cotidiano laboral.

Atualmente, o piso base médio para a função em estados de referência situa-se entre R$ 1.922,00 e R$ 1.965,00. Ao aplicar o adicional de periculosidade obrigatório, o rendimento bruto mensal escala para a faixa de R$ 2.498,60 a R$ 2.554,50.

É importante destacar que, em estabelecimentos dessas grandes bandeiras, o colaborador que também exerce a função de caixa recebe um bônus adicional de “quebra de caixa” (geralmente 20% sobre o base), o que pode elevar o faturamento total para além de R$ 2.850,00, dependendo da região e dos acordos vigentes.

Benefícios e perspectivas

Além da remuneração direta, o pacote de benefícios em 2026 apresenta avanços significativos em auxílios sociais.

O ticket-alimentação teve reajuste médio acima do índice inflacionário, fixando-se em torno de R$ 335,00 em diversas praças, além do fornecimento de seguro de vida e assistência odontológica previsto em convenção.

Esses valores são fundamentais para manter a atratividade do setor frente ao novo salário mínimo nacional de R$ 1.621,00, consolidando a carreira de frentista como uma ocupação com ganhos superiores à base da pirâmide salarial brasileira.

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