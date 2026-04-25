Conheça a mansão de 1.104 m² de Michel Teló avaliada por R$ 15 milhões, com cinema privativo, boate no subsolo e 9 banheiros

Cantor investe milhões em imóvel de luxo com estrutura incomum e itens exclusivos em área nobre do Rio

Gabriel Dias - 25 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Notícias Aqui Oficial)

Luxo, exclusividade e cifras milionárias voltaram a cercar o nome de Michel Teló. O cantor sertanejo agora chama a atenção não só pela carreira musical, mas também por um investimento imobiliário que impressiona até mesmo no universo das celebridades.

Localizada em uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro, a nova residência reúne estrutura digna de hotel de alto padrão, com ambientes amplos e itens voltados ao conforto, lazer e privacidade.

O imóvel em questão é uma mansão avaliada em cerca de R$ 15 milhões, adquirida por Michel Teló em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. A propriedade, que anteriormente pertencia à atriz Bruna Marquezine, conta com uma estrutura extensa e diferenciada.

Mansão impressiona pelo tamanho e estrutura

Com três andares e aproximadamente 890 m² de área construída, a residência ainda possui um subsolo de cerca de 400 m². Nesse espaço, estão ambientes pouco comuns em casas tradicionais, como camarim, boate privativa e áreas destinadas a funcionários.

A mansão também se destaca pelos cômodos amplos. A sala principal, por exemplo, tem cerca de 140 m², enquanto a cozinha ocupa 40 m². Ao todo, o imóvel conta com quatro suítes, dois escritórios e uma sala de cinema.

Área de lazer reforça padrão de luxo

Além da parte interna, a área externa também chama a atenção. A residência possui piscina aquecida, academia completa, adega e um terraço com vista privilegiada da Barra da Tijuca.

O imóvel já havia sido destaque anteriormente, quando foi apresentado em uma publicação de arquitetura, revelando detalhes da decoração e da proposta sofisticada do espaço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!