O que é o famoso meme do momento “Six Seven”(ou 6-7)? Está em alta entre a geração Alpha e muita gente não sabe o que significa

Entenda por que uma simples contagem numérica está paralisando salas de aula e deixando pais e professores sem entenderem nada

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal TV5MONDE)

Se você for uma pessoa que faz parte dos grupos sociais anteriores à atual geração Alpha, então com certeza vai se lembrar do clássico meme televisivo “Antônio Nunes”, que surgiu de repente em meados dos anos 2000, lá no extinto programa Pânico na TV.

Daí em diante, para quem se lembra do contexto de surgimento desse meme da época, entender o meme do momento vai ser fichinha para qualquer geração.

Relembre:

Uma combinação numérica aparentemente comum tornou-se o epicentro de uma revolução linguística considerada “nonsense” e misteriosa que desafia a lógica de pais e educadores em 2026. E a modinha da vez e não sai da boca da galera.

O termo “Six Seven” (seis sete), gritado de forma rítmica e efusiva, consolidou-se como a expressão eufórica e humorada máxima da Geração Alpha atualmente, permeando escolas e redes sociais com uma onipresença avassaladora. Onde quer que você vá, lá estará alguém mencionando esse termo.

O fenômeno escalou de tal forma que o influente portal Dictionary.com nomeou a expressão como a “Palavra do Ano de 2025”, reconhecendo seu impacto cultural sem precedentes.

Para os jovens, repetir o número não exige contexto. É vista como uma ferramenta de pertencimento e “aura”, utilizada sempre que o algarismo surge em livros, relógios ou conversas casuais. É basicamente o “Antônio Nunes” (vídeo acima) das novas gerações.

“Para eles, isso se torna um jogo de linguagem que, ao que parece, só as pessoas do grupo deles sabem jogar”, disse Gail Fairhurst à CNN, professora da Universidade de Cincinnati que leciona comunicação de liderança (e a linguagem da geração Alpha).

Ela aponta que o meme funciona como um “vírus mental” lúdico, onde o som importa mais que o sentido, criando uma barreira geracional que deixa os adultos em um estado de constante perplexidade. É para pais e mães ficarem perdidos tentando entender do que se trata a nova brincadeira da internet.

A origem no ritmo e nas quadras

A gênese do “Six Seven” é uma colagem da cultura pop contemporânea. O estopim sonoro veio da faixa “Doot Doot (6 7)”, do rapper americano Skrilla, cujos versos repetitivos viralizaram em edições de vídeo no TikTok.

Simultaneamente, o mundo dos esportes impulsionou o código: a altura do jogador de basquete LaMelo Ball, de 6 pés e 7 polegadas, tornou-se uma referência estética em vídeos de habilidades (highliths) no TikTok.

A imagem definitiva do meme, contudo, é personificada pelo jovem Maverick Trevillian, cujos registros gritando a frase com uma entonação caricata em eventos esportivos amadores geraram milhões de visualizações.

Essa tríade de música, esporte e performance amadora criou a “tempestade perfeita” para que o número deixasse as telas e invadisse o mundo real, conforme documentado em relatos de professores como Gabe Dannenbring, que descreve a impossibilidade de citar os números 6 ou 7 sem uma reação coral dos alunos.

O impacto pedagógico e a exaustão de educadores e pais

Nas instituições de ensino, o “Six Seven” transcendeu a brincadeira e tornou-se um desafio de gestão de sala de aula.

Relatos oficiais de docentes em portais como o Business Insider e redes de educadores destacam que a página 67 de qualquer livro didático tornou-se “inalcançável” devido ao clamor imediato dos estudantes.

Embora pareça uma piada vazia, o uso do termo é um marcador de status social; dominá-lo significa estar sintonizado com as correntes mais profundas da internet.

A exaustão dos professores reflete uma mudança na rapidez com que o humor digital é processado e descartado: o que começa como um vídeo de 15 segundos no TikTok transforma-se, em poucos dias, em uma norma de conduta presencial que redefine a interação entre crianças e autoridades, provando que a linguagem da Geração Alpha é, acima de tudo, performática.

“Acho que isso é parte do que incomoda as pessoas e, ao mesmo tempo, parte do que elas gostam. Ninguém sabe o que isso significa. E essa é a parte engraçada da coisa.”, disse Taylor Jones, linguista e cientista social em entrevista à CNN.

“A linguagem é uma forma de as pessoas formarem comunidades, mesmo que seja um termo sem sentido, se as pessoas parecerem saber o que significa, isso pode ser uma força unificadora.”, pontua.

“(…)E se alguém não entender o termo, isso também pode excluir pessoas dessa comunidade. O fato de você conseguir uma grande reação de alguém por algo totalmente sem sentido pode dar a isso uma longevidade maior do que teria de outra forma”, explica Jones.

Confira mais detalhes:

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