A cor de esmalte do momento que as mulheres elegantes não querem tirar das unhas

Tendência conhecida como “cor de boca” conquista espaço por trazer elegância, praticidade e um visual natural para o dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Esqueça os tons chamativos e difíceis de manter. Em 2026, a tendência que domina os salões, e também as ruas de cidades como Nova York, aposta justamente no oposto: discrição, elegância e praticidade. O esmalte “cor de boca” se tornou o novo queridinho de quem busca unhas sempre impecáveis.

Esse estilo faz parte da chamada minimal manicure, que segue a lógica do “menos é mais”. Assim, em vez de cores vibrantes, a proposta valoriza tons suaves, próximos à cor natural da unha, criando um visual limpo e sofisticado.

Por que o esmalte cor de boca virou tendência

Nos últimos meses, a busca por um visual mais natural ganhou força. Por isso, o esmalte cor de boca se destacou como uma solução prática para o dia a dia.

De acordo com especialistas do setor de beleza, esse tipo de esmaltação ajuda a disfarçar pequenas imperfeições e ainda mantém a aparência elegante por mais tempo. Além disso, como a cor é neutra, ela combina facilmente com qualquer look.

Outro ponto importante é a durabilidade visual. Mesmo quando começa a lascar, o esmalte não chama tanta atenção quanto cores mais fortes. Dessa forma, a manutenção se torna mais simples.

O que é a “minimal manicure”

A minimal manicure não se resume apenas à cor do esmalte. Na verdade, ela envolve todo um conceito de cuidado com as unhas.

Primeiramente, o formato deve ser curto e uniforme. Em seguida, a superfície precisa estar bem lixada e limpa. Por fim, o esmalte entra apenas como um complemento para valorizar o aspecto natural.

Esse estilo também se conecta com a tendência “clean girl”, que prioriza beleza leve, saudável e sem excessos.

Como aderir à tendência em casa

Embora o resultado pareça simples, alguns cuidados fazem toda a diferença no acabamento final. Veja como aplicar a técnica corretamente:

Lixe bem as unhas e deixe todas no mesmo formato

Empurre as cutículas com cuidado, sem excesso

Higienize bem as unhas antes de esmaltar

Escolha tons translúcidos ou próximos ao tom da pele

Finalize com óleo de cutícula para dar brilho e aspecto saudável

Seguindo esses passos, o resultado tende a ser mais natural e duradouro.

Elegância que nunca sai de moda

No fim das contas, o sucesso do esmalte cor de boca mostra que o clássico continua em alta. Enquanto tendências vão e vêm, a proposta de unhas discretas e bem cuidadas se mantém como símbolo de elegância.

Portanto, para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo, essa pode ser a escolha ideal.

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