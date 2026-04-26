A cor de esmalte do momento que as mulheres elegantes não querem tirar das unhas
Tendência conhecida como “cor de boca” conquista espaço por trazer elegância, praticidade e um visual natural para o dia a dia
Esqueça os tons chamativos e difíceis de manter. Em 2026, a tendência que domina os salões, e também as ruas de cidades como Nova York, aposta justamente no oposto: discrição, elegância e praticidade. O esmalte “cor de boca” se tornou o novo queridinho de quem busca unhas sempre impecáveis.
Esse estilo faz parte da chamada minimal manicure, que segue a lógica do “menos é mais”. Assim, em vez de cores vibrantes, a proposta valoriza tons suaves, próximos à cor natural da unha, criando um visual limpo e sofisticado.
Por que o esmalte cor de boca virou tendência
Nos últimos meses, a busca por um visual mais natural ganhou força. Por isso, o esmalte cor de boca se destacou como uma solução prática para o dia a dia.
De acordo com especialistas do setor de beleza, esse tipo de esmaltação ajuda a disfarçar pequenas imperfeições e ainda mantém a aparência elegante por mais tempo. Além disso, como a cor é neutra, ela combina facilmente com qualquer look.
Outro ponto importante é a durabilidade visual. Mesmo quando começa a lascar, o esmalte não chama tanta atenção quanto cores mais fortes. Dessa forma, a manutenção se torna mais simples.
O que é a “minimal manicure”
A minimal manicure não se resume apenas à cor do esmalte. Na verdade, ela envolve todo um conceito de cuidado com as unhas.
Primeiramente, o formato deve ser curto e uniforme. Em seguida, a superfície precisa estar bem lixada e limpa. Por fim, o esmalte entra apenas como um complemento para valorizar o aspecto natural.
Esse estilo também se conecta com a tendência “clean girl”, que prioriza beleza leve, saudável e sem excessos.
Como aderir à tendência em casa
Embora o resultado pareça simples, alguns cuidados fazem toda a diferença no acabamento final. Veja como aplicar a técnica corretamente:
- Lixe bem as unhas e deixe todas no mesmo formato
- Empurre as cutículas com cuidado, sem excesso
- Higienize bem as unhas antes de esmaltar
- Escolha tons translúcidos ou próximos ao tom da pele
- Finalize com óleo de cutícula para dar brilho e aspecto saudável
Seguindo esses passos, o resultado tende a ser mais natural e duradouro.
Elegância que nunca sai de moda
No fim das contas, o sucesso do esmalte cor de boca mostra que o clássico continua em alta. Enquanto tendências vão e vêm, a proposta de unhas discretas e bem cuidadas se mantém como símbolo de elegância.
Portanto, para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo, essa pode ser a escolha ideal.
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