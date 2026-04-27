Ao completar 60 anos, brasileiros garantem direitos e vantagens; veja a lista

Estatuto da Pessoa Idosa garante benefícios a partir dos 60 anos, mas alguns direitos dependem de renda, cadastro ou regra local

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/TV Brasil)

Completar 60 anos no Brasil garante uma série de direitos previstos em lei. A partir dessa idade, a pessoa passa a ser considerada idosa pelo Estatuto da Pessoa Idosa, que reúne garantias relacionadas a atendimento prioritário, lazer, transporte, saúde e proteção social.

Além disso, muitos benefícios ajudam a reduzir gastos e facilitar o acesso a serviços. No entanto, nem todos são automáticos. Por isso, é importante entender quais vantagens valem em todo o país e quais dependem de renda, cadastro ou regras municipais e estaduais.

Direitos garantidos a partir dos 60 anos

Entre os benefícios nacionais, está a meia-entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Dessa forma, pessoas com 60 anos ou mais têm direito a desconto de pelo menos 50% em cinemas, teatros, shows, exposições e eventos esportivos.

Para garantir o benefício, geralmente basta apresentar um documento oficial com foto que comprove a idade. Além disso, a pessoa idosa também tem direito a acesso preferencial nesses espaços.

Outro ponto importante envolve a Carteira da Pessoa Idosa. O documento atende pessoas com 60 anos ou mais, renda individual de até dois salários mínimos e inscrição atualizada no CadÚnico. Com ele, é possível comprovar renda para solicitar gratuidade ou desconto de 50% em viagens interestaduais.

Transporte e isenções exigem atenção

Apesar dos direitos previstos em lei, o transporte público gratuito não segue a mesma regra para todas as idades. A legislação federal garante gratuidade no transporte coletivo urbano a partir dos 65 anos. Entre 60 e 64 anos, o benefício pode existir, porém depende de leis municipais ou estaduais.

No caso de impostos, também não há isenção automática para toda pessoa que completa 60 anos. Em cobranças como IPVA, por exemplo, muitos estados exigem critérios adicionais, como deficiência, limitação de mobilidade ou laudo médico.

Assim, o pedido deve ser feito conforme as regras do órgão responsável em cada localidade.

Portanto, ao completar 60 anos, o brasileiro passa a ter direitos importantes. Ainda assim, antes de solicitar cada benefício, vale conferir os critérios específicos para evitar erros e garantir o acesso correto às vantagens previstas em lei.

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