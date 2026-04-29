Não é um trailer, nem uma mansão: conheça a microcasa de apenas 13 m² que custa menos de R$ 130 mil

Minicasa mais larga que o padrão aposta em conforto e espaço interno, com design inteligente e opção de funcionamento autossuficiente

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Vagabond Haven)

Viver em um espaço reduzido não significa abrir mão de conforto — pelo menos é o que propõe um novo projeto que vem chamando a atenção no universo das casas compactas. A proposta de microcasa ganha destaque justamente por unir praticidade e bem-estar em poucos metros.

Com uma abordagem diferente, a ideia não é acomodar mais pessoas, mas criar um ambiente mais amplo e funcional para quem valoriza praticidade.

A proposta parte de uma pequena mudança estrutural: uma largura maior que o padrão das minicasas tradicionais. Esse detalhe, embora discreto, transforma completamente a experiência interna, aproximando o imóvel de um apartamento convencional.

Batizada de “Smile”, a casa foi projetada sobre um trailer de dois eixos e possui cerca de 7,2 metros de comprimento e 3 metros de largura.

O espaço extra permite um layout mais fluido, com pé-direito elevado e melhor aproveitamento da luz natural, criando uma sensação de amplitude incomum para esse tipo de construção.

O interior aposta em um estilo moderno e aconchegante, com sala integrada, sofá amplo e espaço para entretenimento. A cozinha, embora compacta, oferece itens essenciais e uma mesa que acomoda até quatro pessoas.

O banheiro conta com soluções versáteis, incluindo diferentes opções de sanitário e a possibilidade de integrar lavadora e secadora. Já o quarto segue o modelo loft, acessado por uma escada com espaço de armazenamento, mantendo a proposta funcional da microcasa.

Outro destaque está na possibilidade de tornar a casa autossuficiente, com a instalação de painéis solares e sistema de captação de água da chuva.

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