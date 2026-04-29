Quanto ganha um empacotador no Assaí, Carrefour e Atacadão em 2026? Veja a média salarial

O setor que movimenta bilhões revela agora os números que sustentam milhares de famílias

Magno Oliver - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Portalaquivale)

O mercado de trabalho no varejo alimentar brasileiro atravessa um período de ajustes significativos em 2026, impulsionado pela nova política de valorização do salário mínimo e pelas convenções coletivas de grandes centros urbanos.

Tradicionalmente conhecido como a principal porta de entrada para jovens em seu primeiro emprego ou profissionais em busca de recolocação rápida, o cargo de empacotador exige agilidade e foco no atendimento ao cliente.

Localizadas em pontos estratégicos de todo o país, redes como o Assaí Atacadista, Carrefour e Atacadão adaptaram suas tabelas de cargos e salários para manter a competitividade em um setor que não para de crescer, mesmo diante de oscilações inflacionárias.

Piso Salarial e Realidade nas Redes

De acordo com dados do Glassdoor e dos registros dos sindicatos patronais, a resposta para quem busca saber os ganhos atuais está diretamente ligada ao salário mínimo de 2026, fixado pelo Governo Federal em R$ 1.621,00.

No Assaí, a média para o cargo de empacotador gira em torno de 1.600,00 a R$ 1710,00, variando conforme a localidade e o tempo de casa.

Já no Carrefour, os valores resportados indicam uma média de R$ 1.735,00, enquanto no Atacadão, a remuneração média para funções de apoio inicial pode alcançar R$ 1.875,00 em grandes capitais como São Paulo, onde o piso comercial é historicamente mais elevado, conforme aponta o Portal Salário.

Benefícios e Perspectiva de Crescimento

Além do valor bruto depositado mensalmente, o pacote de compensação nessas redes costuma atrair candidatos pelo robusto suporte indireto.

Empresas como o Atacadão oferecem vale-transporte, refeição no local e assistência médica, itens fundamentais para o orçamento doméstico. No Carrefour, programas de participação nos lucros (PLR) e descontos em compras próprias são diferenciais citados por colaboradores.

Especialistas em carreira reforçam que, embora o salário de entrada seja focado no operacional, estas corporações possuem planos de carreira estruturados que permitem ao empacotador ascender rapidamente para cargos de reposição, operação de caixa ou liderança de seção.

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