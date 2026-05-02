A arca gigante de 155 metros foi construída com 7.300 m³ de madeira e virou uma das atrações mais visitadas dos EUA

Arca gigante impressiona com 155 metros de extensão e se tornou uma das atrações mais visitadas dos Estados Unidos

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Nem todos os pontos turísticos dos Estados Unidos seguem o padrão de parques tradicionais ou grandes centros urbanos.

Em meio a uma proposta inusitada, uma estrutura gigantesca tem chamado a atenção de visitantes por sua dimensão impressionante e pela história que representa.

Localizada no estado de Kentucky, a Ark Encounter se tornou uma das atrações mais visitadas da região ao reproduzir, em tamanho monumental, a famosa arca bíblica.

O projeto chama a atenção não apenas pelo conceito, mas também pelos números envolvidos em sua construção.

Estrutura impressiona pelas dimensões

A arca possui cerca de 155 metros de comprimento, sendo considerada uma das maiores estruturas de madeira já construídas no mundo. Para sua execução, foram utilizados aproximadamente 7.300 metros cúbicos de madeira.

O tamanho e os detalhes fazem com que o visitante tenha uma noção mais concreta da grandiosidade da construção, o que contribui para a experiência imersiva proposta pelo local.

Atração mistura turismo e temática histórica

A Ark Encounter foi inaugurada com o objetivo de recriar a narrativa da arca de Noé, presente na tradição bíblica. O espaço conta com exposições internas que apresentam interpretações históricas e culturais relacionadas ao tema.

Além da estrutura principal, o complexo turístico inclui outras áreas de visitação, ampliando o tempo de permanência dos visitantes.

Destino atrai milhares de turistas

Desde sua inauguração, o local se consolidou como um dos destinos mais procurados de Kentucky, recebendo visitantes de diferentes partes dos Estados Unidos e também do exterior.

A combinação entre curiosidade, escala da construção e proposta temática ajuda a explicar o sucesso do empreendimento.

Experiência vai além do visual

Mais do que apenas observar a estrutura, o passeio oferece uma experiência completa, com conteúdos informativos e ambientes que buscam recriar o contexto da história retratada.

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