O apartamento mais caro já vendido custou R$ 1,2 bilhão, tem 2.230 m², 16 quartos, 17 banheiros e cinco varandas em quatro andares

Imóvel ocupa quatro pavimentos de um dos edifícios mais exclusivos de Nova York e oferece uma vista privilegiada para o Central Park

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Localizado diante do Central Park, em uma das áreas mais valorizadas de Nova York, um apartamento chamou atenção ao ser negociado por US$ 238 milhões. O valor corresponde a aproximadamente R$ 1,2 bilhão, conforme a cotação utilizada na conversão.

O imóvel foi comprado em 2019 pelo bilionário norte-americano Ken Griffin, fundador da empresa de investimentos Citadel. Naquele momento, a negociação estabeleceu o recorde de residência mais cara já vendida nos Estados Unidos.

Embora seja frequentemente chamado de apartamento mais caro do mundo, o recorde confirmado pelas fontes é o do mercado imobiliário norte-americano.

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Apartamento ocupa quatro andares

A propriedade fica no condomínio 220 Central Park South, endereço que integra a chamada “Avenida dos Bilionários”, em Manhattan.

O apartamento possui aproximadamente 24 mil pés quadrados, equivalentes a cerca de 2.230 m². A área está distribuída por quatro pavimentos do edifício.

A estrutura reúne 16 quartos, 17 banheiros, cinco varandas e um terraço privativo voltado para o Central Park.

O tamanho impressiona até mesmo para os padrões do mercado de luxo. Apenas a área interna é maior do que muitos prédios residenciais completos encontrados nas grandes cidades brasileiras.

Prédio oferece estrutura exclusiva

Projetado pelo escritório Robert A. M. Stern Architects, o 220 Central Park South possui fachada revestida de pedra calcária e foi desenvolvido pela Vornado Realty Trust.

Entre as comodidades disponíveis aos moradores estão piscina de água salgada, quadra de basquete, academia, simulador de golfe, biblioteca, adega e salas de jantar privativas.

O edifício também conta com um restaurante exclusivo para moradores e convidados. Grande parte dos apartamentos possui vista livre para o Central Park, um dos principais fatores responsáveis pela valorização do endereço.

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