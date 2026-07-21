Residencial Murano é lançado em Anápolis com lazer completo e condições facilitadas

Empreendimento da Construtora Rio Max oferece condições especiais de aquisição pelo programa Minha Casa, Minha Vida para quem deseja realizar o sonho da casa própria

Construtora Rio Max lançou o Residencial Murano. (Foto: Divulgação)

O sonho da casa própria pode estar mais próximo de se tornar realidade. A Construtora Rio Max lançou o Residencial Murano, empreendimento que chega ao mercado com a proposta de oferecer a experiência de um condomínio moderno e sofisticado dentro das condições do programa Minha Casa, Minha Vida.

Com arquitetura contemporânea e fachada imponente, o residencial foi planejado para proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos moradores. Todos os blocos contam com elevador, enquanto os apartamentos oferecem varanda gourmet, diferenciais que tornam a rotina mais prática e valorizam os momentos de convivência.

Outro destaque do empreendimento é a ampla estrutura de lazer, pensada para atender todas as idades. O condomínio reúne piscina adulto e infantil, sauna, hidromassagem, academia, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca e diversos espaços de convivência, oferecendo opções para descanso, diversão e bem-estar sem sair de casa.

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Além da infraestrutura, o lançamento também se destaca pelas condições especiais de aquisição. Durante a fase de lançamento, os interessados podem garantir um apartamento com sinal de apenas R$ 1 mil, entrada parcelada em até 60 vezes e parcelas a partir de R$ 430, facilitando o acesso ao imóvel.

Combinando localização, conforto, lazer e facilidades de pagamento, o Residencial Murano se apresenta como uma oportunidade para quem deseja conquistar a casa própria com mais qualidade de vida e segurança.

Para conhecer mais sobre o empreendimento, acompanhar as novidades e conferir as condições de lançamento, siga os perfis @construtorariomax e @oresidencialmurano no Instagram.

Residencial Murano: um projeto pensado para quem busca um novo começo em um lugar que reúne praticidade, conforto e lazer para toda a família.