Colocar papel-alumínio embaixo da toalha ao passar roupa: para que serve e por que é recomendado

Truque doméstico ajuda a aproveitar melhor o calor do ferro e pode diminuir o número de passadas necessárias para desamassar as peças

(Imagem: Ilustração)

Passar roupas pode exigir várias repetições, sobretudo quando o tecido está muito amassado. Um truque simples, feito com papel-alumínio, promete tornar a tarefa mais rápida sem alterar o funcionamento do ferro.

A técnica consiste em colocar uma folha do material entre a tábua de passar e a toalha ou capa que fica sobre ela. A função é refletir parte do calor de volta para o tecido, em vez de permitir que toda a temperatura seja absorvida pela superfície da tábua.

Com isso, a roupa recebe calor tanto na parte superior, diretamente pelo ferro, quanto na região apoiada sobre a tábua. O efeito pode facilitar a remoção dos amassados e reduzir a necessidade de virar algumas peças.

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Para que serve o papel-alumínio

O alumínio possui capacidade de refletir parte da radiação térmica. Quando colocado sob a capa da tábua, ele devolve uma parcela do calor que normalmente seria perdida para o acolchoamento.

Dessa forma, a parte inferior do tecido também aquece enquanto o ferro passa pela superfície. Isso não significa que o papel-alumínio funcione como um segundo ferro, mas ele pode melhorar o aproveitamento da temperatura já produzida pelo aparelho.

A técnica costuma apresentar resultados mais perceptíveis em peças de algodão, toalhas, lençóis e outros tecidos que suportam temperaturas mais altas.

Como fazer o truque corretamente

Primeiro, retire a capa ou a toalha usada sobre a tábua. Em seguida, cubra a superfície com folhas de papel-alumínio, mantendo-as esticadas e com o mínimo possível de dobras.

Depois, recoloque a capa por cima. O alumínio nunca deve permanecer em contato direto com a roupa nem com a base quente do ferro.

Não existe necessidade de escolher entre o lado brilhante e o lado fosco. A diferença visual surge durante a fabricação, mas ambos os lados apresentam comportamento térmico semelhante para esse tipo de uso.

Por que o método é recomendado

Ao reaproveitar parte do calor, o truque pode diminuir o número de movimentos necessários para retirar os amassados. Consequentemente, o tempo de uso do ferro e o consumo de eletricidade também podem cair.

No entanto, não há garantia de que todas as roupas serão passadas dos dois lados ao mesmo tempo. O resultado depende da espessura do tecido, da temperatura selecionada e da intensidade dos vincos.

Além disso, tecidos delicados, sintéticos ou sensíveis ao calor continuam exigindo temperaturas mais baixas e os cuidados indicados na etiqueta.

Cuidados importantes

A capa da tábua precisa estar seca e em bom estado. Como o alumínio forma uma barreira, o vapor pode acumular umidade entre as camadas, especialmente durante o uso prolongado de ferros a vapor.

Por isso, é importante deixar a tábua secar completamente após a tarefa e substituir o papel-alumínio caso ele esteja rasgado, muito amassado ou úmido.

Também não se deve aumentar a temperatura apenas porque o alumínio está sob a capa. O ajuste do ferro deve seguir sempre a recomendação de cada peça.

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