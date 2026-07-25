Engenheira brasileira desaparece em Lyon, na França, e família busca apoio consular

Polícia francesa investiga o caso e familiares aguardam apoio do Consulado do Brasil

A engenheira Gabriele, natural de Brasília, está desaparecida desde quinta-feira (23) em Lyon, na França. (Foto: Reprodução)

ISABELA PALHARES

ISÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma engenheira brasileira de 34 anos, natural de Brasília, está desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira (23).

A polícia francesa busca pela mulher e a família tenta apoio do Consulado-Geral do Brasil, em Marselha, para localizá-la.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Formada pela UFC (Universidade Federal do Ceará), com especialização na França, Gabriele mora na cidade francesa desde 2017, onde é engenheira. Ela é casada com o também engenheiro Florian Poutot, francês.

Gabriele viajaria com uma amiga na sexta-feira (24) para a cidade de Rouen, onde participariam do casamento de outra amiga.

Segundo os familiares, o marido de Gabriele voltou mais cedo do trabalho, por volta das 17h de quinta-feira, e não a encontrou em casa.

No apartamento, estavam o celular, cartões bancários, documentos pessoais e a mala que ela levaria para a viagem.

A última interação de Gabriele foi com o marido por volta das 15h de quinta-feira, quando ela visualizou uma mensagem dele no WhatsApp.

Analisando o celular da brasileira, a família identificou que o último registro de utilização do aparelho foi às 16h19.

Ainda não há nenhuma outra informação sobre Gabriele após esse horário e a família aguarda o acesso às imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer o trajeto realizado.

De acordo com as informações coletadas por familiares, a última pessoa a vê-la foi uma vizinha, no elevador do prédio, por volta do meio-dia e meia, quando estava buscando as filhas da escola.

Ainda segundo os familiares, ao chegar em casa, o marido encontrou a porta de casa fechada, mas destrancada.

Todos os pertences de Gabrielle estavam em casa, apenas um molho de chaves não foi encontrado, o que eles entendem que ela pode ter saído de casa por pouco tempo, sem intenção de ir longe.

A família relata que ela estava afastada do trabalho por motivos de saúde.

O marido registrou o desaparecimento na polícia francesa horas depois. As autoridades confirmaram que a investigação foi formalmente instaurada.

Com o auxílio de uma associação de moradores, foram realizadas buscas com cães farejadores próximo à residência de Gabriele na manhã deste sábado (25), no entanto, até o momento, nenhuma pista sobre o paradeiro da engenheira foi encontrada.

A família contou ter procurado o Consulado-Geral do Brasil em Marselha, mas até o início da tarde deste sábado, eles ainda aguardavam resposta sobre o apoio do posto consular.

Até a publicação desta reportagem, Itamaraty não respondeu à Folha se irá prestar suporte nas buscas pela brasileira.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!