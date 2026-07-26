Corredor passa mal e morre após participar de maratona em São Paulo

Júlio foi atendido no local e manobras de reanimação foram realizadas, e ele chegou a ser levado ao hospital

Corredor morreu durante maratona em São Paulo. (Foto: Divulgação/SP City)

O corredor Júlio Barreto morreu após participar da SP City Marathon, realizada neste domingo (26), em São Paulo.

A morte foi comunicada pela organização da prova. Segundo a publicação, ele passou mal após concluir a prova e perdeu a consciência.

Júlio foi atendido no local e manobras de reanimação foram realizadas. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu.

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A prova tinha duas distâncias. Um dos trajetos teria 21,1 km de distância, enquanto o maior contava com 42,2 km.

O corredor trabalhava na empresa Danone. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhava como gerente de acesso ao mercado, com foco em saúde suplementar, nutrição especializada e oncologia. Ele também tinha experiência no mercado farmacêutico.

Júlio era formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Ele fez o curso entre 1996 e 1999, na FMU. O corredor também era pós-graduado em administração e marketing pela mesma faculdade.

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