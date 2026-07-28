A melhor padaria do Brasil tem 2.500 m², café da manhã com mais de 100 opções, quase 5 mil itens à venda e robôs que servem as mesas no lugar dos garçons

Espaço impressiona visitantes pela estrutura diferenciada, tecnologia moderna e enorme variedade disponível diariamente sempre

(Foto: Reprodução)

A Padaria Cepam, localizada no bairro da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, tornou-se uma das maiores referências da panificação brasileira. Fundada em 1968, ela ocupa cerca de 2.500 metros quadrados e oferece uma estrutura que vai muito além de uma padaria tradicional.

O estabelecimento reúne confeitaria, pizzaria, restaurante, lanchonete e uma ampla área de conveniência, disponibilizando aproximadamente 5 mil produtos aos consumidores.

Entre os destaques está o café da manhã, com mais de 100 opções entre pães, bolos, frutas, frios, bebidas, doces e pratos preparados na hora.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Outro diferencial que chama a atenção dos clientes é a tecnologia empregada no atendimento. A Cepam passou a utilizar robôs para levar pedidos até as mesas, auxiliando a equipe de atendimento no transporte de alimentos e bebidas.

A inovação não substitui totalmente os funcionários, mas torna o serviço mais ágil e ajuda a otimizar a operação em um salão que recebe milhares de pessoas ao longo da semana. A padaria também produz diariamente milhares de pães franceses e conta com centenas de colaboradores para manter toda a estrutura em funcionamento.

Estrutura gigante

Além da variedade de alimentos, a Cepam possui um salão com capacidade para mais de 500 clientes simultaneamente e estacionamentos próprios para atender o grande fluxo de visitantes.

O empreendimento nasceu em um pequeno espaço de apenas 60 metros quadrados e, ao longo das décadas, ampliou sua operação até se tornar um dos maiores complexos gastronômicos do país.

A qualidade dos produtos também rendeu diversos reconhecimentos em premiações voltadas ao setor de panificação, consolidando sua reputação entre moradores e turistas.

Destino concorrido

Mais do que um local para comprar pão, a Cepam se transformou em um ponto turístico gastronômico da capital paulista.

O amplo cardápio, a produção artesanal de diversos produtos, o investimento constante em tecnologia e a estrutura diferenciada fazem com que visitantes de diferentes estados incluam a padaria no roteiro quando passam por São Paulo.

A combinação entre tradição, inovação e grande capacidade de atendimento explica por que o estabelecimento é frequentemente citado entre as melhores padarias do Brasil.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!