Leilão de Neymar inclui fim de semana na casa do jogador e raquete assinada por João Fonseca

Evento reunirá experiências inéditas e objetos de colecionador para arrecadar recursos destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

Neymar colocará à disposição experiências exclusivas com fãs durante leilão que também contará com relíquias assinadas por Pelé, Mike Tyson e outros ídolos do esporte. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Instituto Projeto Neymar Jr. anunciou os 17 itens que estarão na sexta edição do leilão da organização, que acontecerá no dia 3 de agosto, no Suhai Music Hall, na zona sul da cidade de São Paulo.

Entre os itens estão camisetas de futebol e objetos autografados por Neymar e por outros atletas, como o tenista João Fonseca e o boxeador Mike Tyson. Além disso, haverá diferentes experiências com o jogador, desde jogar uma partida de videogame ou pôquer ao lado dele até passar um fim de semana em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O dinheiro arrecadado será destinado ao instituto, que atende crianças e jovens de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, itens como o blazer que Neymar Jr. usou no evento e a coroa do jogador foram arrematados por R$ 2,6 milhões e R$ 3,5 milhões, respectivamente.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

VEJA ABAIXO TODOS OS ITENS QUE SERÃO LEILOADOS

– Camiseta da reedição do tricampeonato de 1970 autografada por Pelé e Neymar Jr.

– Fim de semana na casa de Neymar Jr., em Mangaratiba, com encontro com o craque, transporte de helicóptero e experiência no kartódromo particular (para duas pessoas).

– Partida gamer presencial com Neymar Jr., cadeira Flexform edição limitada e fone Aiwa edição especial (experiência para uma pessoa).

– Partida de pôquer com Neymar Jr. e a The Prince Legacy Private Poker Edition, uma mesa para dez jogadores.

– The Prince Racing Simulator, um simulador de corrida e experiência na Nascar com o piloto Vitor Genz.

– Visita no Cristo Redentor ao nascer do sol (para dez pessoas), com bênção reservada, visita à capela e fotos individuais. Acesso de duas pessoas ao interior do monumento, com foto no braço do Cristo Redentor.

– Álbum completo da Copa do Mundo 2026.

– Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com o tenista, para duas pessoas.

“Exclusive Tribute to Neymar Jr.”: uma obra em homenagem ao legado do jogador.

– Treino de tênis para uma pessoa com Ronaldo Nazário.

– A garrafa de vinho Impossible Bottle SGC, autografada por Neymar Jr., e um jantar especial com o jogador, para duas pessoas.

– Camiseta do Barcelona autografada por Lionel essi, Luis Suárez e Neymar, com foto ao lado de Neymar Jr. no palco do leilão.

– Grid House Miami Experience no GP de Miami da Fórmula 1 de 2027, para quatro pessoas.

– Um dia com o boxeador Charles do Bronx: experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield (para duas pessoas).

– Jogar em uma quadra do Rio Open e ver bastidores do torneio com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa e experiência para duas pessoas).

– O Cetro do Rei Pelé: uma joia criada por Pedro Yossef.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!