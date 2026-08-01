Adeus, chaves do carro: tecnologia que permite abrir e ligar o veículo pelo celular deve dominar os novos modelos até 2028 no Brasil

Recurso transforma smartphones em credenciais seguras e avança à medida que montadoras ampliam a conectividade entre telefone e carro

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Durante décadas, sair de casa sem a chave do carro significava abandonar qualquer plano de dirigir. Esse hábito, porém, começa a perder espaço diante de uma transformação silenciosa na indústria automobilística.

Até 2028, a expectativa é que a chave digital esteja presente em grande parte dos novos modelos conectados vendidos no Brasil. A tecnologia permite destravar as portas, ligar o motor e autorizar outros motoristas usando apenas um celular ou relógio inteligente.

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O sistema já aparece em veículos de fabricantes como BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia e BYD. No entanto, a disponibilidade varia conforme o modelo, a versão do automóvel e a compatibilidade do aparelho.

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Como o celular reconhece o carro

A chave virtual fica armazenada em uma área protegida do smartphone. Para identificar o motorista, o veículo pode combinar comunicação por proximidade, localização e autenticação criptografada.

O padrão desenvolvido pelo Car Connectivity Consortium utiliza três tecnologias: NFC, Bluetooth de baixo consumo e banda ultralarga, conhecida como UWB. Juntas, elas permitem reconhecer a aproximação do aparelho e verificar se ele realmente está perto ou dentro do carro.

Em versões mais simples, o motorista precisa encostar o celular na maçaneta e colocá-lo sobre uma base interna para dar a partida. Nos sistemas mais avançados, basta permanecer com o aparelho no bolso.

Compartilhamento e segurança

Outro diferencial é a possibilidade de enviar uma chave temporária para familiares, funcionários ou prestadores de serviço. O proprietário pode limitar horários, duração do acesso e determinadas funções do veículo.

Caso o celular seja perdido, a credencial pode ser bloqueada remotamente. Alguns sistemas também mantêm uma reserva de energia que possibilita abrir o automóvel mesmo após o aparelho desligar.

Segundo o consórcio internacional, a chave digital já é utilizada em milhões de veículos. A padronização entre montadoras e fabricantes de celulares deve acelerar sua chegada a modelos mais acessíveis, embora a chave física ainda possa permanecer como alternativa de emergência.

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