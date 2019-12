LK Consultoria está recrutando funcionários para trabalhar em indústria do DAIA

São várias opções de nível médio na área de produção e também há vagas para pessoas com deficiência

A empresa LK Consultoria, em parceria com uma Indústria do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com vagas abertas para os setores de produção.

A LK não divulgou o número exato de oportunidades disponíveis, mas anunciou que metade delas deverão ser preenchidas exclusivamente por Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os candidatos devem ter ensino médio completo ou estarem cursando, além de possuírem as documentações pessoais, como carteira de trabalho e reservista.

Para participar da seleção, basta acessar o site da LK Consultoria, visualizar as funções em aberto e cadastrar o currículo gratuitamente na página do candidato.

Após finalizar o cadastro, é necessário entrar em contato com a empresa pelos telefones (62) 3943-8740 ou (62) 3098-3818 informando a vaga que gostaria de participar.

Quer comentar?

Comentários