Assaí Atacadista percebe crime e ‘quadrilha da cerveja’ é presa em Anápolis

Equipe do estabelecimento agiu rápido e, segundo delegado, evitou um golpe no valor de R$ 24 mil

Quatro pessoas que tentavam aplicar um golpe pela segunda vez em Goiás agora estão devidamente hospedadas no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.

Trata-se de Adão Evangelista de Araújo Júnior, Alisson Gomes Fernandes, Marivaldo Nascimento Papa e Leilielma Barbosa Soares Brito.

Na tarde desta quinta-feira (19), eles foram presos por tentarem aplicar um golpe de R$ 24 mil no Assaí Atacadista de Anápolis na compra de um lote da Heineken.

Em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco FM, o delegado Cleiton Lobo contou como foi a ação do grupo.

“A Leilielma se identificou como Camila e passaria um cartão de débito com esse nome de Camila. No momento em que era feito o cadastro dela descobriu-se que esse casal já tinha feito uma compra no dia 13 de novembro e adquiriram cervejas da mesma marca no valor de R$ 12.470 e em razão disso eles já estavam sendo monitorados”, detalhou.

“A equipe de segurança do supermercado fez contato com [a unidade de] Goiânia e confirmou a partir das imagens que se tratavam das mesmas pessoas e por isso chamaram a polícia”, completou o plantonista.

Percebendo a demora no cadastro, eles tentaram fugir sorrateiramente do local, mas a Polícia Militar já havia chegado e levou todos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá eles foram atuados por formação de quadrilha e estelionato. Caberá ao 5º DP dar prosseguimento às investigações e saber se mais estabelecimentos e pessoas foram vítimas na região.

Quer comentar?

Comentários