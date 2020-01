PM de Anápolis prende homem que deu tiro nas nádegas do amigo com espingarda

Rapaz que recebeu o disparo foi internado no HUANA nesta segunda-feira (06)

Foi autuado na noite desta segunda-feira (06), na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis, por porte ilegal de armas e tentativa de homicídio, o homem que atirou nas nádegas do amigo com uma espingarda calibre 22.

Responsável pela detenção do autor do disparo, a Polícia Militar o encontrou em Leopoldo de Bulhões após a vítima contar para a Força Tática do 28º BPM de Anápolis onde ele poderia estar.

O rapaz que recebeu o tiro foi internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) e, inicialmente, relutou em contar aos agentes a identidade do suspeito.

Arma usada para o crime também foi apreendida pela guarnição.

Os nomes e a idade das partes envolvidas no caso não foram informados pelas forças policiais por força da Lei de Abuso de Autoridade, sancionada em agosto do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que entrou em vigor ontem (06).

Quer comentar?

Comentários