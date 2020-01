Em distrito de Anápolis, homens riem de roupa de mulher e ela esfaqueia os dois

Feridos nas costas, braço e tórax, eles foram levados às pressas pelo Corpo de Bombeiros ao HUANA

Uma mulher de 33 anos foi encaminhada na manhã desta segunda-feira (13) ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, após ser autuada na noite anterior por tentativa de homicídio na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

No final da tarde deste domingo (12), ela esfaqueou dois homens, de 36 e 37 anos, em um bar do distritito de Interlância após eles rirem da roupa que ela estava usando ao chegar no estabelecimento.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Segundo a assessoria de comunicação da unidade, o mais velho (atingido nas costas e braço) recebeu alta no mesmo dia.

Já o mais novo ficou mais gravemente ferido e está recebendo “drenagem de tórax”.

