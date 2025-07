Recém-nascida de Anápolis morre após cair do colo da mãe

Bebê precisou ser encaminhada para hospital de Goiânia devido à gravidade do quadro

Thiago Alonso - 01 de julho de 2025

Vítima morreu no Hugol. (Foto: Thauann Sales/Agir)

A terça-feira (1º) começou com tristeza para uma família de Anápolis, após o falecimento de bebezinha, de apenas 21 dias de vida.

A pequena, que nasceu no dia 10 de junho, estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia e m°orreu no início desta terça (1°)

A recém-nascida ficou ferida após sofrer um acidente, caindo do colo da mãe, que mora no Jardim Arco Verde 1ª Etapa, região Sul de Anápolis. Não há informações sobre a região do corpo que teria sido afetada.

Entretanto, devido à gravidade, ela foi encaminhada para o Hugol, em Goiânia, onde precisou ser hospitalizada devido ao quadro delicado.

Apesar dos esforços da equipe médica, a recém-nascida não resistiu e veio a óbito na madrugada desta terça-feira (1º). O pai se responsabilizou por registrar o falecimento em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

