Pronto para festinha de aniversário, bebê de 2 anos morre afogado em Jaraguá

Garotinho chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado às pressas para hospital do município

Será sepultado às 17h deste sábado (18) um garotinho de dois anos que morreu após se afogar na piscina de uma casa de eventos, em Jaraguá, a 83 km de Anápolis.

O caso aconteceu no início da noite de sexta-feira (17) quando a família do bebê estava reunida no local para organizar a decoração da festa de aniversário de outra criança.

Conforme o radialista Dude Bill, a porta que dava acesso à piscina estava trancada para que ninguém se aproximasse.

No entanto, como era muito pequeno, o bebê conseguiu passar pela grade e acabou caindo na água. Os pais logo perceberam que o filho não estava por perto e já o encontraram desacordado na piscina.

Um dos parentes com noções de primeiros socorros foi quem cuidou do garotinho até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o bebê às pressas ao Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim (HEJA).

Apesar dos esforços da equipe médica, o bebê não resistiu. Ele está sendo velado na Igreja Jesus Bom Pastor, em frente à Prefeitura de Jaraguá.

