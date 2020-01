Último dia para se inscrever em curso rápido do Sindicato Rural de Anápolis

Capacitação tem vagas limitadas e participantes ganham material didático, café da manhã, almoço e lanche da tarde

Termina neste sábado (18) o período de inscrições para o curso de Manutenção e Operação de Motosserras do Sindicato Rural de Anápolis.

Ao todo, estão sendo ofertadas 16 vagas e os participantes ainda ganharão todo o material didático, além de café da manhã, almoço e lanche da tarde.

As aulas acontecerão entre a próxima segunda-feira (20) e quarta (22), das 08h às 17h. Nelas, os alunos aprenderão sobre a manutenção do motor, afiação de corrente e eficiência do equipamento.

Também serão repassados conhecimentos de corte de árvore, desgalhamento, desdobramento de tronco, preservação do meio ambiente e segurança e saúde do trabalhador no manuseio da motosserra.

O único pré-requisito é ser maior de 18 anos e custear o deslocamento até o local do curso. Inscrições e mais informações pelo telefone (62) 9 9214-9634.

