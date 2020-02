Ala 2 de Anápolis recebe inspeção do Governo Federal

Procedimento serve para certificação de que o local pode receber brasileiros vindo da China para quarentena

Considerada uma das maiores bases aéreas do Brasil, a Ala 2, em Anápolis, recebe na manhã desta terça-feira (04) uma inspeção do Governo Federal que avaliará concretamente as condições do local para abrigar uma quarentena.

Simultaneamente, o mesmo também estaria ocorrendo também na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina.

Ainda não se sabe quantas horas durarão os trabalhos da comitiva em solo goiano. No entanto, conforme fontes do local ouvidas pelo Portal 6, é certo que um relatório será gerado com as impressões.

O documento deve ser entregue às autoridades dos ministérios da Defesa, Saúde e ao presidente da República.

É esperado também que Jair Bolsonaro (sem partido) receba ao longo do dia o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Progressistas).

Ainda hoje um avião da FAB deve buscar cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, na China, epicentro do coronavírus.

Com a repatriação, todos eles deverão passar por um período de quarentena no Brasil.

Se ficarem na Ala 2, e caso precisem, nenhum deles devem ser atendidos em unidades de saúde de Anápolis. O mais provável é que o Hospital de Base, em Brasília, também seja preparado para essa eventualidade.

Quer comentar?

Comentários