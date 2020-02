Para sobreviver, mulher precisa de 10 doadores de sangue por semana em Anápolis

“Só peço que doem. É muito importante não só pra mim, mas para todos que precisam”, disse ao Portal 6

Uma vez por semana, ininterruptamente, Maria Ferreira da Silva, de 45 anos, se desloca até o Hospital Onco Hematológico de Anápolis para receber transfusão de sangue e plaquetas.

É que há um ano ela foi diagnosticada com câncer de mama com infiltração na médula óssea. No entanto, não pode se submeter aos tratamentos de quimio ou radioterapia.

“Não posso fazer nenhum destes procedimentos porque minhas plaquetas são muito baixas. Eu preciso de 10 doadores de sangue por semana. Minha médula já não produz sangue, plaquetas e outros componentes do sangue”, explicou ao Portal 6.

O baixo estoque de sangue disponível na unidade, no entanto, tem deixado Maria preocupada. É que sem as transfusões, ela não irá sobreviver.

“O meu tipo de sangue é O positivo, mas podem doar qualquer pessoa com outros tipos de sangue. Para a doação é só ir até o hospital, na rua Washington de Carvalho, nº 155, no Centro”, explicou.

“Só peço que doem. É muito importante não só pra mim, mas para todos que precisam. Tem muitas pessoas que as vezes estão precisando até mas que eu”, pediu.

