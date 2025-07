Barraquinhas de julho têm arraíá da São Sebastião e festas de Nossa Senhora Rosa Mística e São Joaquim

Programações religiosas e festivas têm início nesta sexta-feira (04)

Paulo Roberto Belém - 03 de julho de 2025

Paróquia São Sebastião está localizada na Rua Firmo de Velasco, Centro (Foto: Reprodução)

Junho já é passado, mas os “arraiás” e as barraquinhas não. Moradores de Anápolis que gostam dos eventos religiosos e festivos das paróquias da Igreja Católica da cidade já podem se programar para as festas que acontecem nessa primeira dezena de julho.

No Centro da cidade, a Paróquia São Sebastião promove o tradicional “Arraiá de São Sebastião” neste final de semana, entre os dias 04 e 06. A programação conta com missas diárias a cada santo junino: Santo Antônio, São João e a São Pedro e São Paulo.

A programação festiva acontece logo após as celebrações, que na sexta e sábado iniciam às 19h e no domingo às 18h30. Ainda terá bingo na sexta (04) e quadrilhas no sábado (05). Atração comum para os três dias de festa serão as barraquinhas com comidas típicas e as brincadeiras juninas.

Festa em Honra à Nossa Senhora Rosa Mística

No bairro São João, a Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística realiza as festividades em celebração da comunidade entre 04 e 13 de julho. A programação religiosa começa sempre às 19h com missa.

Para a parte social, a paróquia está anunciando barraquinhas com comidas típicas, shows, leilões e muito mais. A parte festiva acontece sempre após as celebrações na área anexa à igreja.

Festa em Honra a São Joaquim

Ainda celebrando o santo padroeiro, a Paróquia São Joaquim, localizada no Residencial Pedro Ludovico, também realiza festividades entre os dias 04 e 13 de julho.

